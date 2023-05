Yolanda Díaz registra Sumar como partido "instrumental" un día después de empezar a negociar con Podemos

Yolanda Díaz ya tiene su propio partido político. Este martes, el equipo de la vicepresidenta del Gobierno registró en el Ministerio del Interior el "Movimiento Sumar", el nombre oficial de la organización política. Este paso supone un cambio de opinión de Díaz, que aseguró que en ningún caso Sumar sería un partido político, si bien Sumar asegura que el registro como partido es meramente "instrumental" -pese a que ese concepto no significa nada jurídicamente- y pretende facilitar el pacto con otras formaciones para acudir en coalición a las elecciones generales del 23 de julio.

El anuncio se produjo este martes, apenas un día después de iniciar las conversaciones con todos los partidos que la vicepresidenta aspira a congregar en torno a su proyecto, incluido Podemos, con el que más diferencias ha mantenido Díaz desde hace meses. El equipo de la vicepresidenta, no obstante, asegura que el registro de un partido no supone que los dirigentes morados, los de IU, los de Más Madrid y el resto de formaciones tengan que renunciar a sus siglas para poder presentarse con ella a las elecciones. Lo que se negociará, aseguran estas fuentes, es una coalición electoral entre los partidos Sumar, Podemos, IU y el resto.

"El movimiento ciudadano Sumar constituirá un partido instrumental llamado 'Movimiento Sumar' para poder garantizar la participación de personas independientes y profesionales en la confluencia", señala el comunicado del nuevo partido, que también asegura que Díaz está trabajando "para que Sumar concurra a las elecciones generales agrupando a todas las formaciones políticas que compartan el proyecto de país para la próxima década".

La apostilla de "instrumental" con la que Sumar se califica como partido, no obstante, no implica ninguna diferencia legal con cualquier formación política tradicional. Los partidos instrumentales no existen como figura jurídica en la ley electoral, tan solo los partidos políticos, si bien políticamente la denominación sirve a Díaz para distanciarse de los partidos tradicionales, algo que lleva meses intentando hacer. Además, otros partidos "instrumentales", como fue en su día el Ahora Madrid de Manuela Carmena, se han caracterizado por no tener ningún órgano interno con funcionamiento real, y han servido básicamente como cascarón para presentarse a las elecciones.

