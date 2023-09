Yolanda Díaz se rodea de sus afines para dar el primer paso hacia el congreso fundacional de su partido

Movimiento Sumar, el partido creado hace unos meses por Yolanda Díaz como un cascarón "instrumental" para albergar dentro de sí a los independientes que se presentaron en las listas de la vicepresidenta a las elecciones generales, empieza a dar pasos para convertirse en una formación tradicional. Este sábado, Díaz reunirá a los grupos de expertos que, hace unos meses, redactaron su "proyecto de país a 10 años" para actualizarlo con nuevas propuestas en lo que, según fuentes de Sumar, será el primer paso del "camino" hacia la "asamblea constituyente" de la formación, en la que se terminará de conformar como un partido clásico.

"Estamos en camino a una asamblea constituyente del Movimiento ciudadano Sumar. No somos solo fruto de una circunstancia electoral, sino que queremos construir un proyecto para la próxima década para la España que queremos. Para ello vamos a dar continuidad a los trabajos realizados por los grupos temáticos", explica un portavoz del partido de Díaz. En concreto, Sumar discutirá nuevas propuestas para incorporar a su línea programática sobre asuntos europeos, modelo territorial y "proyecto de bienestar", y el acto contará también con una intervención de la líder.

Este pistoletazo de salida hacia el congreso fundacional de Sumar tendrá lugar exactamente una semana después de que Podemos celebrara su propio acto público, en su caso como una demostración de fuerza y para inyectar ánimo a la militancia después de los choques con Díaz del último año. En ese acto, Podemos hizo públicas sus cinco prioridades para la negociación del futuro Gobierno de coalición, la principal de ellas, que Irene Montero se mantenga como ministra de Igualdad. Y Sumar, por su parte, también actualizará su paquete de propuestas y tratará de retomar la iniciativa en la negociación con el PSOE con una intervención de Díaz.

Y es que, en las últimas semanas, Sumar no ha tenido éxito al intentar poner el foco sobre la negociación de la coalición con el PSOE, y tampoco ha conseguido que los socialistas se pronuncien públicamente con respecto a la posible amnistía a los dirigentes del procés, que Díaz lleva semanas defendiendo abiertamente. Todo lo contrario: la falta de avances en las conversaciones ha centrado la atención en los problemas internos de la coalición, con un Podemos que está intentando negociar con el PSOE por su cuenta y con un grupo parlamentario fracturado por la decisión de Díaz de relegar a los morados, a IU y a Más Madrid de las portavocías en el Congreso.

Podemos e IU evidencian su malestar

De hecho, los recelos entre los partidos de Sumar y los primeros movimientos de Díaz para conformar las estructuras de su nuevo partido han provocado que las principales formaciones a la izquierda del PSOE estén tomando posiciones. Podemos lleva días reivindicando su "autonomía" y ya dejó claro la semana pasada que no tiene ninguna intención de volver a aliarse con Sumar si no se le garantiza que se respetará dicha autonomía y si Díaz no se compromete a elegir las listas a través de elecciones primarias sin "vetos", algo que el equipo de la vicepresidenta ha evitado hacer.

Por su parte, IU también dio un toque de atención a Díaz el viernes por boca de su coordinador federal, Alberto Garzón. En su intervención ante la Coordinadora Federal de la organización, su máximo órgano entre congresos, Garzón pidió a la vicepresidenta que se apresure no solo a conformar su propio partido, sino también a establecer mecanismos de coordinación en la coalición Sumar para convertirla en un "frente amplio" en el cual "todos los partidos y coaliciones se sientan cómodos, representados y por tanto partícipes". Y dejó caer, además, que en ese frente la formación de de Díaz "sería un partido más".

El líder de IU mantuvo durante su intervención un tono mucho más sosegado que el de Podemos y evitó las críticas directas a Díaz. Pero, en su discurso, Garzón sí deslizó que, "después de haber logrado el objetivo principal de parar a las derechas, no podemos postergar más el objetivo de hacer partícipe a la ciudadanía y al pueblo de la política en nuestro país" a través del reparto del poder interno de Sumar entre sus diferentes familias. "Es por ello que analizamos de forma crítica que se mantengan las portavocías que se designaron sin diálogo durante la campaña y que se hayan nombrado las portavocías en el Congreso de forma unilateral por la dirección del grupo", denunció el líder de IU.