El PP llama a los socialistas a un debate interno ante la amnistía y el Gobierno les acusa de querer "comprar la democracia"

La amnistía que el Gobierno planea aplicar a los líderes secesionistas catalanes, incluido el fugado Carles Puigdemont, sigue siendo el tema central del debate político, que ha tenido este sábado en el Pleno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) un nuevo episodio.

En la cita ha estado la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, que ha hecho un llamamiento a los socialistas para que abran un debate interno ante la próxima sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo, "si es que Pedro Sánchez se lo permite".

La portavoz de los populares ha confiado en que los socialistas "recapaciten" y no cedan a las peticiones de los independentistas porque sería un paso que "lamentarán sin duda alguna".

"Quedan cuatro días", ha destacado Gamarra, y por tanto, "todavía hay tiempo" para que el PSOE lleve a cabo un debate interno "si es que Pedro Sánchez se lo permite", ha dicho Gamarra.

A este respecto, Gamarra ha dicho que "el gran problema que tiene hoy el Partido Socialista es que está sometido a Pedro Sánchez y que Pedro Sánchez impone una serie de cuestiones que, parece ser, son inamovibles".

"Pero nada es inamovible y todavía pueden reflexionar", dijo la política riojana, que invita a los socialistas a pensar si "están dispuestos a entregar aquello que le está pidiendo Puigdemont, aquello que le está pidiendo Junqueras", que a su juicio es romper con el principio de igualdad de todos los españoles.

"Yo creo que el Partido Socialista debiera recapacitar y debiera pensar si merece la pena cruzar esa línea que están dispuestos a cruzar. Hay muchas voces dentro del Partido Socialista que durante las últimas semanas se están posicionando y están alzando la voz. También pueden hacerlo internamente en el Partido Socialista y hacer que no den ese paso, que lamentarán sin duda alguna", ha incidido Gamarra.

También habló la portavoz del PP sobre la concentración de este domingo contra la amnistía a los secesionistas, y dijo que se trata de una importante cita donde se va a defender "la dignidad" de España y la igualdad de todos los españoles.

"Nos faltan cuatro votos, pero nos sobran las razones para gobernar España", dicho Gamarra, que ha asegurado que ese hipotético Gobierno "no se arrodille ante aquellos que piden que el Estado de Derecho no se les aplique" y con el que "todo el mundo tenga claro que hay cosas con las que no se negocia", como la amnistía, el referéndum de autodeterminación o la igualdad.

El PSOE acusa al PP de querer "comprar la democracia"

También ha estado presente en el Pleno de la FEMP Isabel Rodríguez, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, que ha acusado al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, de no respetar el pacto antitransfuguismo.

Rodríguez cree que Feijóo está "anclado en la peor oposición", que trata de "comprar la democracia" y le exigió que "cese en esos llamamientos a la corrupción y al transfuguismo".

La portavoz del Gobierno cree que el líder del PP se ha "demostrado incapaz de ofrecer nada a España", "se ha mostrado incapaz de ofrecer un programa de gobierno" y a su juicio, lo único que está ofreciendo es "un programa de oposición que tal vez sea lo que mañana sea capaz de aclarar con más nitidez", sentenció Rodríguez.

Según Isabel Rodríguez, esta es "la peor oposición porque ha reducido sus aspiraciones a esta investidura a hacer un llamamiento al 'tamayazo' y al transfuguismo", que es "un hecho catalogado en nuestro país como corrupción" y que "otro PP, no el de Feijóo, estuvo dispuesto a que eso fuera un pacto de Estado".

"Feijóo nunca quiso volver a los pactos de Estado y está anclado en la peor oposición, en la oposición del no a todo y ahora en esa oposición que trata de comprar la democracia. No todo vale en política. Usted no puede comprar la democracia. La democracia se expresa en las urnas", concluyó la portavoz socialista.