Mariza: "El fado es una música urbana llena de emoción que cambia como las ciudades y las personas"

Mariza aguarda en uno de los salones del Hotel Ópera, enfrente del Teatro Real, al que regresa el próximo domingo para poner colofón con su concierto al Festival Internacional de Fado. Me adiverte que ella habla 'portuñol', pero en ese dialecto nos entendemos perfectamente los peninsulares. Pide agua sin hielo para cuidar la voz. "Las bebidas frías son lo peor para el organismo". Quizás esa precaución influya, pero el aspecto envidiable que luce y la alegría que desprende, más bien haya que atribuirlo a su genética africana.

Haber nacido en Mozambique, ¿de qué modo influyó en su forma de vida?Yo vengo de una tribu. Mi abuela es negra y África estuvo siempre muy presente en mi casa, en la educación, la comida, las costumbres… Por ejemplo, Navidad es un tiempo un poco triste en Portugal. La mesa, el bacalao.... ¡Para nosotros es samba, música, diversión!



En su último disco, dedicado a la gran Amalia Rodrigues, propone versiones muy sofisticadas con acompañamiento de cuerda. ¿Qué aporta esta visión al fado?Yo quería que tuviera arreglos de cuerda, porque me he inspirado en el disco de Sinatra y Jobim, que es intemporal. ¡Lo escucho ahora y la sonoridad es muy contemporánea! Un homenaje a Amalia tenía que hacerse con una aproximación intemporal, porque ella lo es.



De África a Europa y de ahí a América, a Brasil. ¿Cómo es ese recorrido musical?Es como el triángulo del fado, con Portugal, África y Brasil, conectados por las navegaciones y los esclavos. Siendo lusófona, además traigo una naturalidad por parte de mi mamá, que siempre me mostró música diferente. Nosotros no teníamos mucho dinero y la imaginación tenía que funcionar. Yo era hija única y con mi mamá escuchaba música, leíamos el periódico...

"Me dijeron que cantaba diferente y sentí el estigma de que no era de aquí"

Retrato de la cantante portuguesa Mariza Cedida

¿No es un privilegio que le comprendan y le sientan en cualquier parte del mundo?La música no tiene lengua. Es energía corporal.



¿Cómo fueron sus inicios?

Nosostros vinimos de África como refugiados y fuimos a parar al barrio de Mouraria, en Lisboa. Éramos los forasteros, aunque mi papá era portugués. Él tuvo la idea de hacer una taberna para cantar fados. Empecé a escucharlos, a cantarlos y me apasioné. En las casas de fado, yo canté hasta los 15 años, pero un día una persona me dijo "tú cantas diferente", y cuando eres adolescente te quedas con el estigma de que no eres de aquí. Paré de cantar en ese momento. ¡Cero! Más tarde canté en bandas otras cosas y regresé al fado después de muchos años, en una de esas casas de fado donde podías cenar a las seis de la mañana. El dueño me invitó a cantar cuando yo quisiera. Mi padre nunca había venido a verme cantar en una banda pero, cuando regresé al fado, él volvió.

Marisa dos Reis Nunes, 'Mariza' (Lourenço Marques (Mozambique), 1973. De madre mozambiqueña y padre portugués, empieza a ser reconocida en 1999 a raíz de la muerte de la fadista más grande de la historia, Amália Rodrigues, en cuyos homenajes póstumos Mariza participó. Publicó su primer álbum en 2001, 'Fado em mim', que llegó al cuádruple platino en Portugal. Le siguió 'Fado curvo' en 2003 que la asentó como artista y que le dio el éxito internacional. En 2007 participa en la película 'Fados' del director español Carlos Saura. El 24 de mayo de 2014 interpreta el himno de la UEFA Champions League en el Estadio da Luz de Lisboa.

Nuno Nazareth Fernandes decía en el libreto de su primer disco, Fado em mim (2001) que usted estaba condenada a copiar eternamente a Amalia Rodrigues.¡Para mí no nos parecemos nada! Han pasado 25 años de ese disco. En el 97 o 98, muchas personas creían que debía tener un disco, así que empecé a grabarlo muy despacito, con el poco dinero que tenía junto a mi mánager, Pedro. Cuando reuníamos dinero íbamos al estudio.





Si Amalia no fue su primera referencia, ¿cuáles fueron sus fadistas favoritos?¡Yo no conocí la música de Amalia hasta los 16 años! Mis referentes del fado siempre fueron hombres, porque a mi padre le gustaban las voces masculinas. El primer fado que canté era de Carlos do Carmo. Luego también me gustaba Fernando Mauricio, que frecuentaba la taberna de mis padres, Arturo Batalha, Fernando Farinha, Alfredo Marceneiro...



Cartel del Festival Internacional de Fado que tendrá lugar en Madrid Cedida

El Festival de Fado del domingo está dedicado a la guitarra portuguesa, y coincidirá con Pedro de Castro, Luis Guerreiro y Bernardo Couto. ¿Qué siente al compartir con ellos una jornada dedicada a Portugal?El festival de fado de este año va a contar con los mejores guitarristas. Son brutales. Y tienen algo que me encanta: están muy próximos a la tradición pero al mismo tiempo son gente de calle. 'Arruaceiro' se dice en portugués.

¿Qué tipo de concierto plantea para el próximo domingo en el Teatro Real? ¿Será parecido al que ofreció en el Royal Albert Hall de Londres, en el mes de julio?

Tendrá muchas cosas cercanas, pero aquí no tendremos orquesta. ¡Cómo me encantaría! Cantaré canciones como Chuva, Ó gente da minha terra, Barco Negro, Meu fado meu…

"Hace años pasé por la puerta del Teatro Real y me dije, 'cómo me encantaría actuar aquí, como Paco de Lucía'"

Mariza presentará en Madrid algunas nuevas canciones de su próximo disco 'Amor' Cedida

Madrid es una ciudad que adora el fado. ¿Siente algo especial al cantar en el Teatro Real, o la globalización hace que sea igual hacerlo en Madrid, en Tokio o en Estocolmo?¡No! En Madrid, voy a interpretar más de una canción del nuevo disco que voy a presentar, pero da igual qué canciones sean, lo increíble es cantar en el teatro de mis sueños, el que siempre quieres volver a pisar. Recuerdo un día hace muchos años, pasar por la puerta del Teatro Real y decir, "cómo me encantaría cantar un día aquí, donde tocó Paco de Lucía". Mi mánager, me dijo "un día voy a conseguirlo para ti". ¡Yo creía entonces que era imposible traer el fado aquí! (ríe).

¿Qué vínculo une al flamenco con el fado?Hay puntos en que se tocan. Primero, son músicas urbanas vinculadas a ciudades concretas, que cambian como cambian las personas y las ciudades. Otra ligazón es la emoción, la energía que surge del interior, de aquí -se señala el vientre-. Son músicas que hablan de la vida.

Y de una vida, por lo general, dura y sacrificada.En nuestro caso habla de los marineros. Aquí no tanto de eso, pero también es doloroso, visceral. Y los melismas son muy parecidos.

Amalia Rodrigues cantó algunas coplas españolas como Lola, la Piconera, Ojos Verdes o La Zarzamora. ¿No se anima a interpretar ese repertorio español?Yo no me atrevo (ríe). Amalia lo hacía muy bien porque había crecido escuchando esas coplas, pero yo no las conozco bien. ¡Si fuera samba, música brasileña, sí!

"Durante el COVID tuve un principio de depresión y tomaba comprimidos para dormir, para comer..."

Mariza actúa este fin de semana en el Festival Internacional de Fado Cedida

En su concierto en Londres interpretó algún tema de su nuevo álbum. ¿Cómo va a ser ese trabajo?Se llama Amor. Pienso que desde el COVID el mundo ha cambiado mucho y el ser humano busca, pero está muy perdido. Yo tuve un principio de depresión durante la pandemia y me pregunté qué quería en ese momento. Cuando mi hijo nació en 2011 cambió toda mi vida, mi forma de mirar… Con la COVID estuve dos años sin trabajar, completamente parada y pensé que tenía que salir algo positivo de ahí. Tomaba comprimidos para dormir, para comer, para todo. Mi madre, que es africana, dijo un día: "¡Basta!. En casa hay amor y si quieres alimentarte de algo, será de amor". Entonces empecé a reflexionar. No se trata de un amor físico, sino de amor por mí, por mi vida, por los míos. Es un ejercicio difícil porque hay días que me veo y no me gusto nada, otros días que me amo y otros que no me soporto. ¡Es como un fado! (ríe).



El Amor en los tiempos del COVID, podría titularse.Está todo muy cambiado. Las personas no entienden lo que está pasando. Unas están más agresivas, otras más frágiles, otras están buscando algo.