Rajoy considera "absurdo" el uso de las lenguas cooficiales y le deja un mensaje a Sémper: "Yo habría hablado castellano"

El expresidente del Gobierno y exlíder del PP Mariano Rajoy ha calificado de extremadamente "delicada" la situación política actual ante la posible amnistía a los líderes soberanistas catalanes y ha tildado de "absurdo" el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados.

En declaraciones para la cadena COPE, Rajoy ha matizado que "no hay ningún Parlamento del mundo donde la gente pudiendo entenderse, hable usando otra lengua" y por ello califica de "absurdo y grotesco" que en la Cámara Baja los diputados hablen catalán, euskera o gallego, entre otras lenguas. "Son personas que pueden entenderse y que se entienden habitualmente", ha recalcado el expresidente, convencido de que cuando los diputados salen del hemiciclo "todos van a hablar en castellano".

Asimismo, ha aprovechado para dirigirse al portavoz del PP, Borja Sémper, por el empleo del euskera el pasado martes durante su intervención en el Congreso. "Traducirse a sí mismo es absurdo, yo habría hablado castellano", ha alegado.

Con ello, ha considerado que el uso de lenguas cooficiales es una "concesión de Sánchez a los partidos independentistas para lograr la investidura" y para él, es una "tomadura de pelo al conjunto de los españoles".

Una amnistía "inmoral y disparatada"

En esta misma intervención, Rajoy ha mostrado su preocupación ante una posible aprobación de una ley de amnistía, la cual ha considerado "absolutamente inmoral y disparatada" y que ha calificado de "torpedo en la línea de flotación de la democracia española". Además, para el popular, que la amnistía se aprueba supondría reconocer que todo lo que hizo la democracia y los instrumentos del Estado de Derecho para defender la ley en Cataluña fue "ilegítimo".

"Es moralmente inaceptable", "es un golpe de gracia a la Constitución y la democracia", "un fraude", "una enmienda a la totalidad", ha enfatizado el expresidente, para quien el mensaje que se traslada a la ciudadanía es el de que no somos iguales ante la ley.

Respecto a un referéndum de autodeterminación, ha dicho que es "absolutamente inviable" porque no está reconocido en ninguna ley. "Todo lo demás sobra, porque no cabe en ninguna Constitución de ningún país del mundo". "Estoy convencido de que no se va a producir. Sería instalarse en la locura más absoluta", ha apostillado el popular, para quien la Constitución tampoco permite un pacto fiscal con Cataluña con el actual sistema de financiación autonómico. "Dejaríamos de ser un país para ser otra cosa distinta", ha dicho.

Por estos motivos, Mariano Rajoy acudirá e intervendrá en la concentración convocada por el PP este domingo en Madrid contra la amnistía "para decir que es un disparate y que estamos radicalmente en contra a que se convoque cualquier suerte de referéndum".

Preguntado sobre el debate de investidura al que se someterá el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, precisamente un día después de esta concentración de protesta, Rajoy ha dicho que está haciendo "lo que tiene que hacer" y que "lo normal" sería el entendimiento entre los dos grandes partidos. Sin embargo, ha lamentado que el PSOE haya optado "por pactar con partidos extremistas y que están fuera de la Constitución" para volver a tener un Gobierno "Frankenstein".