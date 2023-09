El acusado de lanzar cocaína a unos arbustos responde así ante su postura 'repanchingada' antes del juicio: "¡Es que soy yonqui, oiga!"

La no comparecencia de tres agentes de la Policía Nacional que participaron en septiembre de 2022 en la detención de un varón al que, presuntamente, sorprendieron cuando se desembarazaba de una bolsa de coca entre unos arbustos, ha obligado a la Audiencia de Valladolid a suspender el juicio previsto para este miércoles.

La suspensión se ha producido a petición de la fiscal del caso, con el beneplácito de la defensa del encausado, al comprobar la ausencia de tres policías, dos de ellos de permiso y uno por enfermedad, algo que para la acusadora pública suponía ya un "exceso" que pudiera conducir a un fallo absolutorio por falta de pruebas.

"¡Es que soy yonqui, oiga!"

Antes de que la vista quedara suspendida, la anécdota se ha producido cuando el magistrado presidente de la sala, en tono irónico, ha preguntado al acusado, J.I.R, si sufría alguna indisposición tras verle 'repanchingado' en la silla, excesivamente recostado y en una actitud poco respetuosa ante el tribunal.

"¡No, no me pasa nada, es que soy yonqui, oiga!", ha respondido el encausado, en declaraciones recogidas por EP, para, segundos después, pedir perdón al magistrado tras darse cuenta de que su forma de sentarse en la silla no era la más adecuada y podía entenderse como un gesto de mala educación.

Cinco años y medio de prisión y 6.000 euros de multa

Con carácter provisional, la fiscal del caso solicita una condena de cinco años y medio de prisión y una multa de 6.000 euros como autor de un delito contra la salud pública y otro contra la seguridad vial.

El acusado cuenta en su haber con dos sentencias condenatorias anteriores por idénticos delitos, una de 2014 de tres años y cuatro meses de cárcel por tráfico de drogas y otra de ocho meses de multa por conducir vehículos a motor sin licencia.

Los hechos de la presente causa se remontan a las 18.00 horas del día 21 de septiembre del pasado año cuando J.I.R. fue interceptado en el aparcamiento del I.E.S. Jiménez Lozano, sito en la calle Felipe Ruiz Martín, después de que tratara de eludir un control policial establecido en la calle Ciudad de la Habana.

El acusado se aproximó al citado control en su motocicleta Honda CBR, sin el permiso de conducir que le habilitara para ello, estacionó la misma y arrojó en una zona de arbustos una bolsa que contenía 18,26 gramos netos de cocaína por valor de 2.025 euros y otros 0,7 gramos de cannabis valorados en poco más de seis euros. En el momento de la detención, el presunto traficante portaba igualmente 1.000 euros enrollados con una goma y otros 2.000 en billetes de 50, supuestamente procedentes de la venta de sustancias.