Ribera advierte a Albiol de que si retrasa a 2027 las restricciones al tráfico deberá devolver más un millón de fondos europeos

La decisión que ha anunciado este lunes el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, de que retrasa hasta 2027 la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) ha provocado reproches por parte del Ministerio de Transición Ecológica por su falta de sensibilidad medioambiental -justo, además, durante la semana europea de la movilidad- y también una advertencia, la de que en este caso deberá devolver los fondos europeos asignados para ello y de los que ya ha recibido un anticipo de más de un millón de euros.

"El alcalde del PP, en contra de la ley y de la salud de los vecinos, celebra la semana de la movilidad europea reconociendo que no piensa hacer nada por el transporte público en su ciudad ni por la movilidad no motorizada. Del dinero recibido para la ZBE y transporte público, ni pío", ha lanzado la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, en la red social X (antes Twitter), la misma en la que horas antes Albiol había comunicado la decisión del Pleno municipal de retrasar cuatro años la creación de restricciones al tráfico para no "castigar a los vecinos a cambiarse el coche en medio de un momento económico tan difícil"

Fuentes del Ministerio ha recordado que el Ayuntamiento de Badalona recibió fondos europeos en la primera de las dos convocatorias de ayudas del Plan de Recuperación y Resilencia para implantar ZBE. En concreto, ha recibido 1.080.000 euros para implantar la ZBE, además de casi otro millón para proyectos auxiliares y para mejorar la calidad del aire en la ciudad: 542.000 euros para urbanizar el Intercambiador del Campus de Can Ruti y 306.000 euros para mejorar la eficiencia de la red de autobuses -lo que suele comportar normalmente la compra de autobuses eléctricos-.

En total, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana -el que distribuye estos fondos- ha asignado a Badalona casi dos millones de euros, y de ellos, un anticipo de 1,3 millones, que el Gobierno advierte de que tendrá que devolver. Así lo han advertido desde hace tiempo tanto Transición Ecológica como Transportes, porque las subvenciones europeas para estos proyectos se conceden a condición de que las obras estén operativas a final de 2024 -tres años antes de 2017- y durante un periodo de cinco años. Si no, deben ser reembolsadas.

"El Gobierno fiscalizará todos los proyectos y tendrán que devolver las cuantías si no los implementan en forma y plazo", han advertido fuentes de Transición Ecológica, que ha reprochado que la decisión de Albiol "demuestra que no les importa la salud de los ciudadanos". "Se anuncia, justamente, en la Semana Europea de la Movilidad", añaden.

Con su anuncio, el alcalde de Badalona ha sido el primero en 'abusar' de forma oficial de la manga ancha que Ribera ha decidido dar a los alcaldes de localidades de más de 50.000 habitantes para que delimiten zonas de bajas emisiones. La Ley de Cambio Climático puso el plazo en 2023 pero a principio de año solo una decena de municipios cumplían y con el paso del año no se han sumado más.

El Ministerio contabilizaba la semana pasada 12 en la web que ha creado para dar información de las que cumplen, las que están en ello y las que no lo hacen, en una estrategia que consiste no en sancionar, sino en ofrecer información a los ciudadanos, para crear conciencia y que ellos mismos se los reclamen a sus alcaldes y, de paso, hacer que estos cumplan la ley.

Precisamente, en este mapa alojado en la web del Ministerio se ve cómo Badalona figuraba entre las pocas ciudades en verde, entre las que sí habían completado todos los trámites y tenía diseñada la ZBE, que ahora su alcalde no quiere poner en funcionamiento hasta 2027.

Aprobada en 2022; sin multas hasta 2024

Badalona aprobó su ZBE en noviembre de 2022, cuando el alcalde era Rubén Guijarro, del PSC, aunque se comprometía a no imponer sanciones hasta enero de 2024.

De acuerdo con el diseño trasladado al Ministerio, iba a tener una extensión de 12 kilómetros cuadrados y un perímetro de 15,9 kilómetros. Estarían restringidos los vehículos sin etiqueta y exentos de restricciones los vehículos especiales, como los destinados al transporte de personas con movilidad reducida o servicios de emergencia o esenciales.