Ribera renuncia a sancionar a las 134 ciudades que no restringen el tráfico nueve meses después y "confía" en que lo hagan

Nueve meses después de que expirara el plazo que dio la Ley de Cambio Climático para que las grandes ciudades delimitaran zonas de bajas emisiones, con restricciones al tráfico, solo 17 de los 151 municipios obligados a hacerlo han cumplido con la norma. El Ministerio de Transición Ecológica ha ofrecido este jueves por primera vez una cifra oficial de ayuntamientos incumplidores al mismo tiempo que su titular, la vicepresidenta tercera Teresa Ribera, ha descartado penalizar a las ciudades 134 que siguen sin hacerlo. En su lugar, tratará de empujar al cambio por medio de la información y la concienciación ciudadana, para lo que el lunes se publicará un mapa con las ciudades que ya tienen zona de bajas emisiones, las que las están tramitando y las que todavía las tienen pendientes.

"Entre administraciones no hay sanciones", ha afirmado durante un debate en el Ministerio con motivo del Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, donde se ha subrayado la relación directa que existe entre la contaminación y problemas de salud en la población o entre la ausencia de tráfico y ciudades más fáciles para la interacción social. También allí el Ministerio ha ofrecido por primera vez un dato oficial sobre el discreto grado de cumplimiento de la Ley de Cambio Climático, por lo que respecta a la obligación que tienen las ciudades de más de 50.000 habitantes de crear zonas de bajas emisiones (ZBE) -al estilo de Madrid Central, por ejemplo-, que también se aplica a las de 20.000 habitantes si tienen problemas de calidad del aire.

En total, la ley obliga a 151 municipios que deberían haber puesto en funcionamiento ZBE con restricciones de entrada de vehículos, circulación y estacionamiento en 2023. Nueve meses después de cumplirse este plazo, la subdirectora general de Aire Limpio y Sostenibilidad Industrial del Ministerio, Marta Muñoz Cuesta, ha indicado que solo 14 ciudades de más de 50.000 habitantes aplican restricciones al tráfico en algunas zonas y solo tres de la que tienen a partir de 20.000.

"Es menos del 10% de lo que correspondería", ha advertido Ribera que, sin embargo, ha confirmado que los ayuntamientos incumplidores no serán penalizados por el Ministerio. Ya en su momento, cuando a principios de este año se vio que la mayoría de las ciudades no aplicaba la ley, el Ministerio evitó hablar de sanciones y se remitió de forma imprecisa a que la ley contemplaba en esos casos el "régimen sancionador aplicable" de "la normativa de tráfico a estos efectos". Por otra parte, y teniendo por delante las elecciones municipales del 28 de mayo, Ribera optó por estudiar "caso por caso" el incumplimiento generalizado.

Defensa de las 'superillas'

Pasados más de nueve meses, apenas ningún consistorio se ha sumado a los que ya tenían zonas de bajas emisiones hace casi un año, entre ellas, las pioneras, Madrid y Barcelona. En esta segunda, un juez ha fallado este jueves en contra de la peatonalización -la 'superilla'- de la zona del Consell del Cent, una sentencia que Ribera ha calificado de "llamativa", al mismo tiempo que ha defendido "ejes verdes" como los de la capital catalana porque "buscar recuperar el espacio para los ciudadanos es muy atractivo", ha dicho.

Para las que no cumplen con las ZBE, la vicepresidenta ha mantenido que no habrá sanciones. "No hay sanciones entre administraciones, sí puede haber un descuento de las transferencias de recursos presupuestarios si significa el traslado de un coste a otra Administración, sería muy complicado", ha explicado.

Información y concienciación ciudadana

En su lugar, Ribera dejará la penalización a los alcaldes que sigan sin crear ZBE en manos de los ciudadanos. El Ministerio toma el ejemplo del efecto que la información y la concienciación tuvo a la hora de restringir el tráfico en ciudades como París o Bruselas y el lunes que viene publicará un mapa con información de las ciudades que ya las tienen, aquellas que están en proceso y las que todavía lo tienen pendiente. "No, no vamos a adoptar medidas sancionatorias, entre otras cosas, porque no podemos", ha dicho Ribera, que ha optado por "ofrecer información transparente que permita a todo el mundo conocer lo que ocurre y acompañar y agradecer a todas las corporaciones municipales que sí quieren" fijar ZBE.

Así, a partir del lunes que viene, la web del Ministerio alojará información de ciudades cumplidoras e incumplidoras y sobre el perímetro, superficie, características y excepciones de las ZBE que ya existen, que también se comunicarán a Tráfico para que las incorpore en los navegadores.

"Este es un asunto eminentemente social. La ley no incorpora una sanción pero sí queremos dar visibilidad", informado a los ciudadanos de "por qué es mejor tomar una decisión" -a favor de crear ZBE-, donde modo que esto obligue a las instituciones a hacerlo.

"Tenemos un gran margen de mejora y una misión importantísima para los nuevos alcaldes y alcaldesas que salieron de las urnas el pasado mes de mayo", ha apuntado Ribera. "Confiamos que cada vez se animen más ciudades, en lugar de que nadie vaya hacia atrás", ha añadido sobre una realidad que ha sobrevolado el acto, los ayuntamientos que en mayo pasaron a manos de coaliciones de PP y Vox con promesas de no crear ZBE o de revertirlas, así como de eliminar carriles bici, como es el caso de Valladolid o Elche.

Carril bici y fondos europeos

En este caso, la advertencia que ha lanzado este jueves el Gobierno es que deberán devolver los cuantiosos fondos europeos que están recibiendo para llevar a cabo estos proyectos, con el perjuicio consecuente para los presupuestos municipales.

La creación de ZBE, la peatonalización de calles o la creación de carriles bici forman parte del catálogo de medidas que el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ha ofrecido a los alcaldes en las dos convocatorias -una el año pasado y otra en julio pasado- en las que ha repartido 1.500 millones del Fondo de Recuperación de la UE para hacer las ciudades más sostenibles.

Según ha resumido este jueves la secretaria general de Transportes y Movilidad, María José Rallo, servirán para financiar hasta 1.000 actuaciones que han seleccionado los propios ayuntamientos, el 44% de los cuales para movilidad de bicicleta y peatones. Se levantarán 85 zonas de bajas emisiones, se construirán más de 660 kilómetros nuevos de carril bici y arreglarán otros 540 kilómetros y habrá otros 78 proyectos de bicis públicas, para peatonalizar calles y comprar autobuses de cero emisiones.

Por eso, tanto Ribera como Rallo han advertido en contra de la intención de algunos alcaldes de no realizar estas obras, que deben estar terminadas y en funcionamiento al menos cinco años para cumplir los requisitos que fija la UE para otorgar las subvenciones. "Yo me quedo perpleja cuando hay algunas ayuntamientos que de deciden echar para atrás actuaciones sin pesar en los efectos que va a tener a nivel presupuestario y en la calidad de vida de las personas", ha apuntado Rallo, que ha subrayado que, si no se toman las medidas comprometidas, los ayuntamientos deberán devolver el dinero.

Son, ha calificado, "decisiones un poco frívolas, no solo porque tengan que devolver una cantidad de dinero y porque dejas un agujero en las cuentas del municipio tremendo, te estas desalineando con las corrientes internacionales". "Que el anterior alcalde no pretendía fastidiar a nadie y estas pretendiendo deshacer esa mejora para el medio ambiente", ha enfatizado Rallo.