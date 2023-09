Este es el municipio más pobre de Galicia

La situación económica es diferente en cada municipio. Depende de muchos factores, principalmente si están próximos a zonas industriales. En el último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) se recogen los datos de la renta por persona —recopilados en 2020— en las diferentes localidades de España. El 'Atlas de Distribución de Renta de los Hogares' muestra cuáles son los municipios más ricos y más pobres de Galicia.

Oleiros es el municipio más rico de Galicia. Concretamente, en 2020, la renta media neta por persona era de 16.403 euros. No es el único pueblo de A Coruña que tiene la mayor riqueza per cápita. As Pontes se hace con la segunda posición del ranking autonómico, al sumar una renta media de 15.482 euros.

Le siguen dos ciudades, Santiago de Compostela y A Coruña. La primera tiene una renta neta por persona de 14.649 euros y la segunda se queda 58 euros por debajo. Esto las convierte en las dos más ricas de las siete que componen la comunidad. Ourense tiene una renta de 13.037 euros; Vigo de 13.164 euros; Lugo de 12.992 euros; Pontevedra de 13.047 euros; y Ferrol de 13.116 euros.

En el otro lado de la lista se encuentran los municipios que menos riqueza tienen. El más pobre de todos es Avión, situado en la provincia de Ourense. Su renta media es de 7.565 euros. Le sigue otro pueblo ourensano, Beariz, cuya renta se queda en los 9.062 euros. En tercer lugar, está A Lama. Este municipio pontevedrés suma 9.152 euros de renta neta media por persona.

Mapa de la renta por persona en Galicia

Consulta el mapa de la renta por persona en España