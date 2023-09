El PSOE sigue sin hablar de amnistía pero se erige como "garantía" de la "convivencia" en Cataluña "y en España"

A falta de una semana para que Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, intente ser investido como presidente del Gobierno, el PSOE sigue centrando en él sus ataques. Nada de hablar de una hipotética ley de amnistía, condición que ponen los partidos independentistas catalanes a Pedro Sánchez, jefe del Ejecutivo en funciones, para concederle otro mandato en la Moncloa. Ahora no toca, repiten, mientras despejan las preguntas sobre dicha condición asegurando que el PSOE es la "garantía" de la "convivencia" no solo en Cataluña, sino en toda España.

"Las conversaciones siempre son discretas y los acuerdos los haremos públicos cuando los haya", ha lanzado el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, en una atención a medios en la que ha asegurado que el PSOE "seguirá siendo garantía de convivencia en Cataluña y en toda España". Desde Barcelona, no ha mentado la amnistía, pero sí ha avanzado las "claves" de "cualquier acuerdo que tenga que ver con Cataluña": "Diálogo, convivencia, acuerdo entre diferentes, futuro, progreso…". En definitiva, algo que suponga "superar la tensión insoportable del año 2017 porque, en su opinión, hace unos años "era difícil pensar" que esa Cataluña, en la que había "referéndums ilegales, leyes de desconexión, empresas que huían", ahora sea la Cataluña "de las oportunidades, de la convivencia o del diálogo".

Por su parte, la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, tampoco ha querido mencionar la amnistía y ha centrado sus ataques en Feijóo. Al presidente del PP le ha afeado que pidiera "por cielo, mar, tierra y aire" tener su sesión de investidura, que será "fallida" al no lograr, defienden los socialistas, los 176 votos necesarios. El líder 'popular' cuenta con 172 -de PP, Vox, Coalición Canaria y UPN-, pero le faltan cuatro para alcanzar la mayoría absoluta. Es por eso que la también ministra de Educación en funciones ha afeado la "pérdida de tiempo". "Aunque Feijóo no se respete a sí mismo, hay que respetar el proceso en el que estamos", ha continuado.

Alegría también ha criticado que el Partido Popular haya convocado para este domingo, dos días antes de que comience el debate de investidura de su candidato, un acto para protestar contra una hipotética ley de amnistía. "Cómo es eso de convocar una manifestación 48 horas antes de que sea tu investidura en contra de un candidato que todavía no ha sido investido", ha lanzado la ministra en una entrevista en Cadena SER Aragón que ha recogido Europa Press. En este sentido, la portavoz ha asegurado que el candidato a la investidura tiene que tratar de conseguir los votos para ser presidente, algo de lo que Feijóo ha sido "incapaz".

En este sentido, Bolaños ha asegurado que el "problema" de Feijóo no es haber "forzado una investidura de mentira o no tener los apoyos", sino "que no tiene proyecto para España". "Todo su proyecto es crispar, derogar, enfrentar, generar odio…", ha dicho sobre el que ha descalificado como "líder provisional" del Partido Popular. "Afortunadamente", ha añadido Bolaños, "queda cada día menos para que esa investidura pase y empecemos a hablar de la investidura de Sánchez".

Nicolás Redondo "vivirá más tranquilo"

Alegría también ha hablado sobre Nicolás Redondo, destacado líder del socialismo vasco que fue expulsado del PSOE la pasada semana por sus críticas al partido. La portavoz ha asegurado que "vivirá más tranquilo" estando fuera de la formación y ha pedido que se milite de forma "respetuosa". "Cuando estas cuestiones tan básicas se quiebran, creo que la decisión tiene que ser la que se ha adoptado", ha defendido la ministra, tras las críticas desde el PP a la expulsión del histórico dirigente.

Asimismo, ha dicho que las críticas de Felipe González o Alfonso Guerra a la amnistía son "previsibles". La dirección del PSOE, de hecho, espera que estos comentarios vayan a más, teniendo en cuenta que ambos protagonizarán un acto el miércoles en el que el expresidente del Gobierno presentará el libro del exvicepresidente.