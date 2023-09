Sumar insiste en que pactar la amnistía con Puigdemont implica que excluya la vía unilateral

Sumar insiste: aprobar la amnistía para los implicados en el procés que se está negociando ahora mismo con ERC y Junts implicaría que quedara automáticamente excluida la vía unilateral para la independencia. Así lo planteó este lunes el portavoz orgánico de la coalición, Ernest Urtasun, después de que la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ya afirmara el domingo que "no cabe" la unilateralidad desde el momento en el que el independentismo se ha plegado a negociar una amnistía.

Esas palabras, pronunciadas en una entrevista concedida al diario La Vanguardia, provocó la rápida respuesta del líder de Junts, el expresident catalán Carles Puigdemont, que dejó claro que en una negociación "las condiciones no las pone quien te pide ayuda". "Esto va al revés. Tienes todo el derecho a discutir las condiciones y a negociarlas, sólo faltaría. Como cuando vas al banco a pedir un crédito: puedes negociar si existe un período de carencia y el tipo de interés que te proponen, por ejemplo. Pero no puedes ponerle condiciones y pedir que renuncie a cobrar intereses", espetó Puigdemont.

No obstante, Urtasun dejó claro que, a juicio de Sumar, "hay dos formas de abordar un conflicto político", y el "diálogo" implica dejar de lado los movimientos no acordados. "Una forma es la bronca y las decisiones unilaterales, y la otra es la de avanzar por la vía del acuerdo", "y cuando uno apuesta por el pacto y el diálogo no está en el marco de la unilateralidad", señaló el portavoz, que insistió, además, en otra idea que propuso Díaz en su entrevista: que el acuerdo para la amnistía debería ser "acompañado" por agentes sociales y económicos, como sindicatos, patronales o asociaciones.

Urtasun, no obstante, evitó ofrecer detalles sobre cómo podría trasladarse este apoyo a la amnistía. "Hay diversas fórmulas de acompañamiento", se limitó a señalar el portavoz de Sumar, que planteó opciones como la apertura de una "mesa" de negociación entre los partidos. "Sin querer comparar lo sucedido en Cataluña con otros escenarios, este tipo de procesos es bueno que sean acompañados por la sociedad civil, que no sea solo un acuerdo de partidos, porque el conflicto ha tenido un componente social fuerte", razonó el dirigente.

Podemos, por su parte, evitó pronunciarse sobre el rifirrafe entre Díaz y Puigdemont a tenor de la vía unilateral. "Estamos de acuerdo en que tiene que haber un pacto político para resolver un conflicto que es político, pero es momento de centrarnos en defender las principales demandas de la ciudadanía, que recogen las cinco propuestas que hemos lanzado para la investidura", señaló a este respecto la coportavoz morada, María Teresa Pérez.

Los morados plantearon el pasado sábado que Irene Montero debería seguir siendo ministra de Igualdad, así como la necesidad de "abaratar el coste de la vida" limitando precios, "avanzar en los objetivos de profundización democrática" derogando la ley mordaza, congelar los precios de todos los contratos de alquiler vigentes durante los próximos cuatro años y subir el salario mínimo a 1.500 euros al mes.