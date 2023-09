Igualdad achaca el incremento de asesinatos machistas de 2023 a los "discursos negacionistas" de la violencia de género

El Ministerio de Igualdad ha convocado este lunes otro comité de crisis, tras confirmarse los últimos tres asesinatos machistas que elevan a siete las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en el mes de septiembre, y evidencian un incremento de la violencia de género respecto a los años anteriores. Una tendencia al alza que, según ha recalcado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, está muy relacionada con los "discursos negacionistas".

"A las mujeres evidentemente es difícil transmitirles seguridad si hay otro sector de la sociedad, afortunadamente minoritario, que dice que la violencia de género no existe", ha incidido Rosell en una rueda de prensa en la que ha dado a conocer también las cifras de feminicidios fuera del ámbito de la pareja. "No hay mayor cómplice ni mejor cómplice de la violencia que el silencio; y quien abona el silencio está abonando la falta de salida de la violencia", ha añadido, alertando del peligro que supone para las mujeres el hecho de encontrarse con instituciones o una parte de la sociedad que es "hostil" con este problema.

Los últimos crímenes machistas elevan a 47 el número de mujeres asesinadas en 2023. Una cifra muy superior a la que llevábamos el año pasado por estas fechas, y que ha incrementado sobre todo tras un verano negro en violencia machista, que no cesado tampoco en el mes de septiembre. Según ha asumido Rosell, "no parece que vayamos a poder alcanzar esas mínimas tasas de asesinato que estábamos alcanzando" en los últimos tres años en los que se marcaron mínimos históricos; sobre todo teniendo en cuenta que 2022 finalizó con 49 asesinadas. "No son buenas cifras", ha reconocido.

Más allá del ámbito de la pareja: 13 feminicidios

Desde enero de 2023, se han registrado ya un total de 13 feminicidios cometidos fuera del ámbito de la pareja o expareja, de los cuales el 61,5% fueron familiares, y el 23,1% sexuales. En 2022, el Ministerio de Igualdad empezó a computar los asesinatos de mujeres que no se habían producido en un contexto de violencia de género, y este lunes ha dado a conocer el balance del primer semestre de este año.

La cifra es, sin embargo, sustancialmente menor a la de violencia de género, que deja por ahora 47 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas —25 en los primeros seis meses— lo que representa un 48% más de mujeres asesinadas en el ámbito de la pareja que fuera.

De los 13 feminicidios, más de seis de cada diez (ocho) fueron familiares, y en cinco de los casos el agresor era descendiente de la víctima (cuatro hijos y un nieto). "Es un porcentaje muy similar al del año 2022, en que representaban el 61,8% de los feminicidios", ha señalado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género durante la presentación de los datos. Otros tres han sido feminicidios sexuales (23,1%), todos cometidos haca mujeres que ejercían la prostitución. Según incide el departamento dirigido por Irene Montero, a diferencia del primer semestre de 2022 —donde hubo dos feminicidios sexuales y ambas víctimas tenían 14 años—, en este periodo de 2023, los tres casos tenían edades comprendidas entre los 41 y 50 años.

Los otros dos asesinatos machistas han sido sociales (el 15,4%), y todos los presuntos agresores eran un conocido de la víctima: hijo de su amiga, en un caso; y compañero de piso, en el otro. Respecto al primero, pese a ser clasificado como social, "se aproxima a un feminicidio familiar o vicario" —ha explicado Rosell— "en el sentido en que la madre había denunciado a este hijo, y el hijo mató presuntamente a la amiga de la madre".

Además, no se ha tenido que lamentar ningún feminicidio vicario de mujeres mayores de edad durante los primeros seis meses de 2023, aunque sí que se ha registrado un menor asesinado por violencia contra su madre, ejercida por su pareja. Y también hay otro menor asesinado, junto a su madre, por su tío —no vicario—. "Al ser simultánea la muerte de madre e hijo no se considera vicaria", ha detallado la delegada del Goobierno contra la violencia de género.

"Lo más llamativo es que el 100% de los feminicidas eran conocidos de la víctima", ha subrayado Rosell, quien ha señalado que es la misma conclusión a la que se llegó en el primer semestre del año anterior, y ha explicado que solo en un caso de esos 13 feminicidios se había denunciado previamente.

