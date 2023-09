Feijóo define su investidura como la de "la igualdad de los españoles" frente a un Sánchez que ya se ve presidente

El debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, para el que falta tan solo diez días, ha estado este domingo presente en los discursos de los líderes del PP y del PSOE, que han coincidido en escoger Galicia como escenario de sus actos de partido. El presidente del PP, por su parte, ha reivindicado su investidura como un proyecto de "igualdad de los españoles", en contraposición con las cesiones que, a su juicio, Pedro Sánchez está haciendo a los partidos independentistas. Por su parte, el candidato socialista y presidente del Gobierno en funciones ha dado por hecha la reedición de un gobierno progresista en España, mientras ha defendido el derecho del PSOE a buscar pactos con otros partidos.

En este sentido, el candidato del PP ha insistido en que la igualdad es la premisa bajo la que él está negociando su investidura y, por ello, la va a defender "cueste lo que nos cueste, aunque nos cueste la presidencia del Gobierno de España".

En un acto celebrado en Santiago de Compostela bajo el lema 'Por la Igualdad de los españoles', Feijóo ha dicho que él aspira a presidir un Gobierno de "todos los españoles" y no "de una élite política concreta" como prevé hacer, ha aventurado, Pedro Sánchez, quien, a su parecer, está "sometido a un chantaje".

El dirigente del PP ha presumido de liderar un "partido de Estado" que defiende las normas y a sus ciudadanos, pese a que "nunca en 45 años hemos tenido que defender con tanto énfasis un principio básico y fundamental que diferencia la democracia de las dictaduras, que es la igualdad de todos los ciudadanos y en consecuencia de todos los españoles".

Feijóo ha censurado que en este momento la Constitución esté en riesgo "exclusivamente por la conveniencia personal de Pedro Sánchez y de nadie más", ya que está haciendo cesiones que no caben en la Carta Magna y que hacen que se formulen cuestiones tales como que por qué una "democracia madura como la nuestra" ha podido "haber llegado a este nivel de degradación política y moral".

Por este motivo, el líder de los 'populares' ha asegurado que los españoles siempre tendrán al PP como "garantía" de compromiso con la Constitución.

Para Feijóo, no es "una pérdida de tiempo cumplir y hacer cumplir la Constitución, cumplir y hacer cumplir el mandato del jefe del Estado" o "cumplir y tener respeto por el resultado de las urnas", y ha garantizado que el PP "construirá el futuro de España". "Vamos a seguir luchando porque España nos necesita más que nunca", ha enfatizado.

Acto contra la amnistía

El acto celebrado este domingo en Santiago, con 1.500 personas, ha sido el preludio de otro que el PP prevé llevar a cabo en Madrid el próximo 24 de septiembre como muestra de "rechazo" a la amnistía.

En este sentido, Núñez Feijóo ha invitado "a todos los que quieran ir" a esta convocatoria, porque "lo que está pasando en España" necesita de una respuesta conjunta de todos los ciudadanos que se oponen a la exigencia que los independentistas hacen a Pedro Sánchez.

El PSOE "es el Partido Sanchista"

Esta invitación a participar en el acto contra la amnistía la ha hecho también extensible a quienes han sido apartados del PSOE por distanciarse de "la doctrina que toque en el momento que toque" porque quieren "arrinconar a todos los que no le dan la razón" a Sánchez.

"Expulsan a sus militantes, expulsan a sus dirigentes. Les expulsan por defender la Constitución, les expulsan de un Partido Socialista que ya no lo es porque se ha convertido en partido elitista", ha considerado Feijóo al referirse así a las voces críticas surgidas en el seno del PSOE o a la reciente expulsión de Nicolás Redondo del partido por "reiterado menosprecio" a las siglas. "La coherencia, el sentido común y la defensa de las instituciones ya son incompatibles con militar en el PSOE", ha valorado Feijóo.

El presidente del PP ha recordado entonces que el "último expulsado" del PSOE fue Pedro Sánchez en la crisis del año 2016. "Hoy es el Partido Sanchista", ha afeado, "que echa a los que militaban en el partido socialista. Han perdido las elecciones, han perdido la calle y están a punto de perder sus idearios", ha expuesto.

Ante los riesgos que abren las negociaciones de Sánchez con los partidos independentistas, Feijóo les ha hecho una promesa a los suyos y ha dicho que aunque todavía no sabe "si ganaremos o no la investidura", lo que sí les puede garantizar es que "los españoles no van a perder la dignidad, eso nunca, de eso podéis estar seguros".

Sánchez se ve más cerca de ser presidente

A pocos kilómetros de Santiago, en la localidad de Oroso, Pedro Sánchez ha asegurado que si la investidura fuese un partido de fútbol, a Feijóo le hubiesen sacado la "tarjeta roja" por "pérdida deliberada de tiempo".

En su intervención en la XII Fiesta Socialista de Galicia y ante más de 2.500 militantes, el jefe de filas de los socialistas ha sostenido que Feijóo no se presenta al debate para ser elegido presidente de un gobierno de España, sino para ser "elegido jefe de la oposición".

El presidente del Gobierno en funciones ha proclamado que "Feijóo será jefe de la oposición" y que eso será "una magnífica noticia para España". "Porque habrá un gobierno progresista que siga revalorizando las pensiones, subiendo el salario mínimo, dignificando las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, un gobierno comprometido con el feminismo, ante la emergencia climática, con el avance de derechos y libertades", ha dicho.

Según el líder del PSOE, "eso es lo que va a pasar" con la investidura del PSOE. "El PP pasará a la oposición y el PSOE seguirá gobernando cuatro años más", ha subrayado Sánchez, que ha sostenido que el pasado 23J "los ciudadanos dijeron alto y claro que la propuesta derogatoria del PP y Vox salió derrotada y que hay números para que el Partido Socialista pueda seguir gobernando cuatro años más".

Por otro lado, Sánchez también ha hablado sobre la manifestación que prevén realizar el próximo fin de semana los 'populares' en Madrid, a la que se ha referido como el "último dislate" de la "investidura fallida" convocado por "indicación del señor Aznar".

En su opinión, el único objetivo de este acto convocado por el PP es "manifestarse contra la investidura del PSOE al grito de España se rompe". "A ver, señores del PP, España no se rompe, España no se hunde. España bosteza ante la descomunal pérdida de tiempo del señor Feijóo y de sus mentiras", ha sostenido.