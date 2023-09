Un experto explica por qué el aceite de oliva se vende más barato en el extranjero que en España

El encarecimiento del precio del aceite de oliva en el supermercado es un hecho: según los últimos datos del IPC dados a conocer esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio de este producto básico en la cesta de la compra de los españoles se disparó en agosto un 52,5% respecto al mismo mes de 2022, lo que supone la mayor subida interanual en 21 años. Es más, desde marzo de 2021 hasta el pasado mes de agosto, el precio del aceite de oliva se ha encarecido un 114,8%, esto es, más del doble, de ahí que el apodado como 'oro líquido' se esté convirtiendo cada vez más en un bien inalcanzable para muchos españoles.

Este debate sobre el precio del aceite ha traspasado también fronteras, donde muchos españoles están comprobando de primera mano que en supermercados de otros países, el coste de una botella de un litro de aceite de oliva es significativamente más bajo, algo que cuesta entender teniendo en cuenta que España es el mayor productor mundial de aceite de oliva.

El programa laSexta Xplica ha tratado este asunto de la mano del periodista económico José María Camarero, que ha dado las claves para entender a qué se debe esa diferencia en el precio del aceite en España respecto a otros países europeos.

"Esto tiene una fácil explicación", ha comenzado exponiendo Camarero. A diferencia de España, en otros países del extranjero "no se demanda tantísimo aceite, aquí el nivel de rotación de aceite es muy elevado porque consumimos mucho aceite".

Entre otras circunstancias, el experto ha asegurado que en esos países que presentan un precio más bajo "están consumiendo aceite que a lo mejor llevaron en enero o diciembre del año pasado".

Respecto a la supuesta "especulación", ha añadido Camarero, "es muy fácil decir que hay especulación. Yo no sé si hay o no, pero lo que está claro es que no se está haciendo nada", ha lamentado.

En este sentido, el periodista económico ha defendido que esa supuesta especulación no está teniendo lugar "en la parte de la renta agraria, tampoco en la parte de la almazara, y sí mucho más en la del envase y la distribución".

Asimismo, Camarero ha puesto el foco en otra cuestión, desde su punto de vista, "fundamental": la "inacción, no tanto del gobierno, sino de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia".

En su opinión, desde la CNMC "no están haciendo absolutamente nada por vigilar qué está sucediendo y si es verdad que esas diferencias de precios son reales, quién se está aprovechando y qué se puede hacer", ha zanjado.