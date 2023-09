Una madre pide amparo al Constitucional por tener que entregar a su hija al padre a quien denunció por violencia machista

Beatriz Aragón, madre de una niña de cinco años y a quien una sentencia judicial le ha reiterado la patria potestad, ha pedido amparo al Tribunal Constitucional porque está obligada a entregar a su hija este domingo al padre a quien denunció por violencia de género, además de por maltrato a la menor.

Ella y su abogada, María Ángeles García, han contado este sábado su caso en Cáceres, donde trabaja desde 2019, aunque ella es natural de Palencia, donde tuvo a su hija.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Cáceres la condenó, por un delito de sustracción de menores, en modalidad de retención por incumplimiento grave de lo establecido por resolución judicial, a la pena de cuatro años sin patria potestad y a dos años de cárcel.

En dicha sentencia, fechada en junio de 2022, el juez la absolvía de dos de los cuatro delitos que se le imputaban, el de desobediencia grave a resolución judicial y abandono de familia por incumplimiento de deberes de asistencia, por los que su expareja se querelló, además de por un delito de denuncias falsas.

Así, según los hechos probados, en casi un año y medio el padre vio a su hija 14 días, entre 2020 y 2021, por lo que la sentencia considera que se le "vio privado" de la compañía de su hija.

"El daño va a ser irreparable para mi hija, el juez dice que tenga una relación paternofilial y para eso le tiene que quitar la relación con su madre, es algo desproporcional, no entiendo nada", ha subrayado Beatriz Aragón.

Se refiere a la providencia que les llegó este pasado jueves, 7 de septiembre, para la ejecución de la sentencia que le obliga a entregar a su hija al padre este domingo, fecha límite para que esté la menor "escolarizada", la "única justificación" de la fecha, según su abogada, para quien se va a "imponer el amor al padre".

"Hemos llegado a solicitar la suspensión del régimen de visitas hasta que el padre no hiciera algo positivo para tener el cariño de su hija, el cariño y el amor no se imponen, y se va a intentar hacer con esto", ha apuntado la abogada, quien ha lamentado el "fracaso del sistema" que "atenta gravemente contra la mujer y los hijos".

Según la abogada de la madre, se han vulnerado derechos fundamentales, por lo que pide al TC la suspensión cautelar de la privación de la patria potestad y la entrada en prisión.

Además, en su recurso han alegado que se tenga que en cuenta también que existe una denuncia por violencia de género en un juzgado de Cervera de Pisuerga (Palencia), presentada en junio de 2020, así como otra querella acusando al padre de abusos sexuales a la menor y lesiones, de hace un año.

"Cuando tuvo cinco meses, su padre nos echó de casa a las dos, yo trabajaba con él en una correduría de seguros, empleada de él, y me echó del trabajo también, me quedé recién parida yo sola, sin trabajo, solo con el apoyo de mi familia", ha relatado la mujer.

En 2019 le ofrecieron un trabajo a través de la Federación Española de Gimnasia y se trasladó a la capital cacereña con su hija.

"Todos los psicólogos de la Seguridad Social me decían que sufría maltrato, y yo les decía que no me entendían, no lo podía ver o no lo podía creer. Cuando vine a Cáceres tuve la valentía de poner una denuncia y contar todo lo que me había hecho y lo que estaba también sufriendo mi hija", ha explicado.

"Guerra judicial" de su expareja

La madre ha afirmado que su expareja, quien, según ella, nunca tuvo contacto con la niña, comenzó una "guerra judicial" tras su denuncia por violencia de género.

"En las visitas en Palencia, cuando me echó de casa, venía y subía cinco minutos a ver a la niña, me veía a mí y se iba. En Cáceres decía que le valía con verla una vez al mes, y lo cumplió alguna vez", ha contado.

Todo ello antes de la pandemia, pues después se le concedió al padre una modificación de las medidas, en marzo de 2020, sobre el régimen de visitas que, según la querella del padre, fue “reiteradamente incumplida” por ella.

"Me dijo que me iba a quitar a la niña, y se le está cumpliendo el deseo. Me siento desprotegida judicialmente totalmente, nadie ha hecho caso de mis pruebas y testigos, ni de mi aportación en el juicio, parece como si no hubiera estado", ha concluido la madre.