La España inundable: ¿están las ciudades y los pueblos mal construidos?

Cinco veces y media más de lo normal. Ese es el dato que ha dado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sobre las lluvias que azotaron España provocadas por la depresión aislada en niveles altos (DANA) entre el pasado viernes y este lunes. Hubo municipios de España donde se llegaron a registrar casi 200 litros por metro cuadrado en un día. De media, cayeron 28 litros por metro cuadrado cuando lo normal para las fechas es de 5. Una locura que ya ha llegado a otros países europeos como Grecia.

Estas lluvias torrenciales han provocado, además de muertes, millones de daños tanto en el ámbito privado como en el público. Hay pueblos enteros, como El Álamo, en Madrid, donde los vecinos han visto cómo las riadas se llevaban por delante sus casas. En otras zonas, como Tarragona, Aragón o la Comunidad Valenciana, el desboque de los cauces, arroyos y ríos ya es algo habitual. Ante esta perspectiva, ¿están las ciudades y poblaciones de España mal construidas?

Tudela cifra en más de dos millones los daños y las pérdidas económicas causadas por la riada IVAN DELGADO

"Cuando se edifica y se organiza cómo será una zona urbana hay que tener en cuenta factores hidrográficos, geográficos… cuáles son las zonas más peligrosas y los periodos de retorno", dice Roberto Granda, geógrafo y meteorólogo en eltiempo.es. "Hemos construido en toda España, sobre todo en la época del crecimiento urbanístico, sin ton ni son, nos creemos que podemos controlar la naturaleza", señala en referencia a los desastres y muertes producidas por la DANA. El experto ha decidido crear un hilo en X, antes Twitter, donde muestra cómo algunas localidades se construyen sobre arroyos, cauces, ríos o muy cercanos al mar. Según él, los mapas muestran "la mala ordenación y urbanización".

La llamada España inundable cuenta con al menos 1,03 millones de viviendas en riesgo de riadas o subidas del mar, según los datos del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica. Esto supone un 4,3% de las casas de todo el país. "Muchas inundaciones se pueden evitar cambiando las cosas", explica Granda, que apunta a que un gran número de localidades del territorio están construidas sobre arroyos o junto al mar. "Hay zonas de Toledo siguiendo el Tajo que ya vivieron esta situación hace un par de años, también en Tarragona. Existe un problema real", sentencia. En concreto y según las cifras de Transición Ecológica, en el país hay 22.905 kilómetros de cauces de zonas inundables con retorno a 10 años, es decir, que pueden volver a sufrir inundaciones pronto.

"La Administración debe detectar e intervenir. Hay que invertir dinero en infraestructuras y aumentar los cauces"

Granda cree que en los municipios donde se suceden las salidas de ríos se deben tomar medidas, "aunque no sea muy popular, hay que mover a la gente". Algo a lo que apunta también Sigfrido Herráez, decano del Colegio de Arquitectos de Madrid. "Donde se sucede la catástrofe se debería expropiar y declarar el espacio natural o protegido", señala. Para el arquitecto, "las ciudades y pueblos de España no están mal construidos, pero no hay un mantenimiento y también hay errores de diseño en las infraestructuras". Según él, la solución es clara: "Lo que tiene que hacer la Administración es detectar e intervenir. Hay que invertir dinero y aumentar los cauces".

El arquitecto recuerda que Madrid está hecha sobre varios arroyos. Concretamente, una de las teorías del origen del nombre de la capital es que viene de la palabra árabe magrit, que significa aguas subterráneas. Y no sería una locura. Por debajo de la ciudad corren un río que discurría por la actual calle Toledo; otro hilo de agua que bajaba por la actual Calle Arenal; un manantial entre Canalejas y la Cuesta de San Vicente; un río por la calle Embajadores; el arroyo de la Castellana desde Cuzco hasta Cibeles y una torrentera que baja por la Gran Vía y Alcalá en el oeste y con otro caudal que desciende desde la Puerta de Alcalá por el este. Los tres ríos continúan su viaje por el Paseo del Prado hasta unirse al otro gran río de Madrid (después del Manzanares): Abroñigales. Sobre el manantial de este último se creó parte de la M-30.

"La mayoría de ciudades y pueblos están hechos sobre aguas y eso mata la teoría de que no están bien construidas", comenta Herráez, pero reconoce que "hay evidentes errores de diseño, no se puede construir en cualquier sitio, la naturaleza es sabia. Si hay cárcavas (socavones producidos en rocas y suelos de lugares con pendiente a causa de las avenidas de agua de lluvia) en Valencia no tiene sentido hacer viviendas al lado". Además, Herráez también pone el acento en que muchas de las zonas inundables no están preparadas para las lluvias que se están produciendo, por lo que habría que cambiar, repite, las infraestructuras. "En Vigo caen 200 litros por metro cuadrado y no pasa nada, pero es que los conductos por los que desagua el alcantarillado son tres veces mas grandes que en León", explica. "La Administración tiene que prever y adelantarse a los desastres naturales".

"En el campo se filtra el 95% de agua de lluvia, mientras que en las ciudades no llega al 5%"

Ciudades totalmente impermeables

Aunque desde el punto de vista del urbanismo, las visiones pueden ser muchas y diversas. Para Fernando Gil, del despacho de arquitectos Ruiz-Larrea y especialista en edificación sostenible y paisajismo, "las ciudades están hechas para el momento en que se hicieron, pero hay que adaptarse a las nuevas necesidades". Gil cree que el cambio climático debe ser tomado en cuenta en lo que a urbanismo se refiere y que hay que empezar a intervenir. "Hay ciudades totalmente impermeables. El asfalto y el hormigón lideran el gran porcentaje de la ciudad, impiden el filtrado y que el ciclo del agua natural se produzca. En el campo se filtra el 95% de agua de lluvia, mientras que en las ciudades no llega al 5%", afirma.

Según el arquitecto, hay muchas soluciones para evitar las riadas pero "no creo que un mejor mantenimiento podría ser la solución. Una ciudad grande no es capaz de absorber las cantidades de lluvias que han caído estos días". Gil propone que cubiertas vegetales en los tejados, pavimentos más permeables o parques inundables, como el parque de agua de Zaragoza, que se encuentra dentro del meandro de Ranillas, perteneciente al Ebro, y a donde se desvía el agua que se sale del río durante los temporales.

Parque del Agua Luis Buñuel de Zaragoza. EUROPA PRESS

"El cambio climático es una problemática muy importante y hay que adaptarse. Actualmente el 50% de la población mundial vive en ciudades y sigue creciendo. Tiene que haber un crecimiento responsable", asegura Gil. "Para que estos cambios lleguen también a localidades pequeñas y se hagan rápido se tienen que involucrar las administraciones públicas", agrega.