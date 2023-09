Un millón de niños sin recursos no recibirá la beca comedor escolar este año

En torno a un millón de niños sin recursos no recibirá la beca comedor este año. Dicho de otro modo: solo el 13% de los estudiantes españoles reciben algún tipo de ayuda económica para el comedor, cuando al menos el 28% está en riesgo de pobreza, según ha denunciado este martes la ONG Educo. A pocos días de arrancar el nuevo curso escolar, la entidad ha exigido que todos los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad puedan optar a una ayuda que cubra el 100% de los gastos de comedor; y que para medir ese umbral se use el mismo baremo en todas las comunidades, de forma que no haya discriminación según el territorio.

"El comedor escolar garantiza que niños y niñas reciben una comida completa al día, algo básico cuando el precio de los alimentos sigue disparado", ha reivindicado la directora general de Educo, Pilar Orenes, durante la presentación del informe. El documento expone 10 medidas que, defienden, debería tener un buen sistema de becas y ayudas al comedor para que la infancia en situación de pobreza no quede excluida de un espacio en el que también se relacionan, aprenden a resolver conflictos y desarrollan habilidades.

En esa línea, la ONG defiende que cualquier familia que cumpla los requisitos debería recibir una ayuda para el comedor escolar. Pide también que esa beca no se conceda por concurrencia competitiva, como ocurre en 7 de las 17 comunidades autónomas en las que se da según la situación de la familia y con un presupuesto límite (Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Murcia).

Ahora bien, para saber qué niños y adolescentes cumplen esos mínimos, la organización exige que haya un criterio unificado en todo el territorio nacional, con baremos económicos construidos en base a los umbrales de pobreza del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto es, incluir como familias becadas a todas aquellas cuya renta anual esté por debajo del umbral del 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo.

Por ejemplo, el instituto estadístico establece que el umbral de pobreza para una familia monoparental con un menor a cargo se sitúa por debajo de los 12.395 euros anuales. Sin embargo, Educo denuncia que cada comunidad autónoma utiliza distintas formas de medir la pobreza para calcular los baremos para las becas: Murcia lo fija en las familias monoparentales en los 6.779 euros al año; mientras que Extremadura en los 8.129 y Castilla-La Mancha en 11.480.

Discriminación territorial

"Con la misma renta familiar, un niño puede optar o no a las ayudas dependiendo de donde viva. Hay territorios en los que una familia tiene que tener unos ingresos realmente bajos para tener la posibilidad de recibir beca comedor", ha señalado la directora de la entidad. explica la directora de la entidad. Para el caso de una familia formada por dos adultos y dos niños, el umbral establecido por el INE sería de en torno a los 20.000 euros anuales, unos 1.668 euros al mes. Lo que exige la ONG es que ese umbral sea el mismo en todas las autonomías.

Actualmente, cada autonomía utiliza una fórmula distinta para definir qué niños pueden beneficiarse de las becas. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, una familia de dos adultos y dos hijos tiene que ingresar al menos 12.000 euros anuales para optar al 80% de la beca. En el caso de Extremadura, en cambio, ese límite está en los 15.329 euros, mientras que en Galicia se sitúa en menos de 28.000 y en Castilla-La Mancha en 6.717 euros.

Otra de las exigencias pasa por la gratuidad completa de las becas para los hogares más necesitados. Según Educo, los sistemas de ayudas para el comedor muchas veces no cubren todo el coste del mismo. En Baleares, Comunidad de Madrid, Cantabria, La Rioja y Navarra, por ejemplo, nunca se concede el 100%, sino que se aporta un porcentaje y las familias deben contribuir con el resto. En Canarias, Cataluña y la Comunidad Valenciana, por otro lado, si se quiere percibir el 100% de la beca se deben cumplir una serie de requisitos.

La propuesta de la ONG en este sentido pasa por facilitar que absolutamente todos los niños que vivan en hogares por debajo del umbral de la pobreza tengan totalmente cubierta su asistencia, sin tener que hacer ninguna aportación adicional.

"Hemos visto que muchas familias vulnerables que reciben una beca parcial no pueden hacer frente al pago de la diferencia, por lo que o solo llevan a sus hijos e hijas al comedor los días que tienen beca o, directamente, no lo utilizan y renuncian a ella", ha detallado Orenes.

Reducir la burocracia y agilizar la renovación

Educo plantea otras propuestas, como tener en cuenta también a las familias que superan "ligeramente" los umbrales, pero que aun así puede que necesiten ese apoyo "justamente para poder salir de esta situación. Lo mismo piden para los hogares en los que alguno de sus miembros tiene alguna discapacidad, puesto que suelen tener más gastos (económicos y de tiempo) por los cuidados que requieren.

Por último, y con el mismo objetivo de democratizar el acceso a esas ayudas, la organización pide simplificar los trámites para obtener las becas —sin pedir cada año documentación con la que ya se cuenta, por ejemplo— y facilitar la renovación anual.