Mary Tealby, la activista inglesa que fundó el hogar para perros y gatos abandonados en el corazón de Londres

En la historia del bienestar y protección de los animales destacan algunas figuras y una de ellas es la activista inglesa Mary Tealby, conocida y recordada por fundar el Battersea Dog's Home en el Londres de 1860, uno de los primeros hogares para animales abandonados de la capital británica. ¿Conoces su historia?

Tealby nació en Huntingdon en 1801 donde vivió su infancia junto a su hermando Edward hasta que contrajo matrimonio con Robert Champan Tealby en 1829, momento en el que se trasladó a Hull. Mientras estaban allí, un grupo de personas formó la que sería la primera asociación que abogaba por la prevención del maltrato y la crueldad hacia los animales, la hoy conocida como Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (RSPCA), que también es centro de protección animal, y de la que Tealby era miembro y partidaria.

Debido a circunstancias que no se pueden confirmar (aunque se sospecha que fue porque su madre estaba enferma), Tealby se separó de su marido y de mudó a Londres junto a su hermano y su madre, aunque ella seguía siendo partidaria y miembro de la RSPCA.

A raíz de cuidar de un perro que encontró en la calle, decidió montar su propio lugar donde atender a animales desamparados. Así nació "el hogar temporal para perros perdidos y hambrientos", tal y como lo llamó, en el norte de Londres en 1860, según se relata en el libro de Garry Jenkins, A home of their own, sobre la historia de los perros de Battersea (Londres.

El refugio que nació en una despensa

Cuando Tealby comenzó su proyecto de refugio de animales abandonados no tenía ni espacio, ni recursos. De hecho, este "hogar" tal y como lo llamaron, era en realidad la cocina de su casa (concretamente la trascocina, una zona que entonces se utilizaba para lavar los platos y guardar los utensilios de limpieza en el hogar, y que hoy en día conocemos como despensa).

No obstante, a medida que crecía el número de perros que llegaban al refugio, Tealby, con la ayuda de su hermano y una amiga (Sarah Major), alquiló nuevos establecimientos para mantener a los perros, gracias a las donaciones de personas particulares que se unieron a la causa y a patrocinadores que encontraron.

En 1860, consiguieron el apoyo de la RSPCA y fue cuando el hogar para perros se mudó a Battersea (donde hoy en día mantiene uno de sus varios centros de protección animal), a pesar de las complicaciones que hubo con los vecinos cercanos, que se quejaron del ruido que los animales producían por las noches.

La puerta principal de Battersea en 1934. KAT HUBSCHMANN / BATTERSEA

También algunos medios como el The Times publicó artículos en contra de la "ridícula idea" de abrir un hogar para perros sin hogar, habiendo personas que dormían en las calles londinenses. No obstante, a pesar de las críticas, la casa atrajo a muchos seguidores y partidarios del bienestar animal, siendo uno de los más notables el propio Charles Dickens, todo un entusiasta de los perros que ayudó a visibilizar la labor de Tealby en el refugio y con los peludos.

Cuando Tealby murió, en 1865 , su hermano y su amiga Sarah Major fueron quienes continuaron con la labor de la protectora de animales (si así la podemos llamar), empezando a acoger también gatos a partir de 1883 y, continuando esta actividad hasta nuestros tiempos.