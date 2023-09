Igualdad se reúne hoy con las comunidades para analizar los asesinatos machistas del verano más trágico en cinco años

El Ministerio de Igualdad en funciones se reunirá este lunes con las comunidades autónomas para analizar qué pudo fallar a la hora de proteger a las ocho mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en el pasado mes de agosto. El departamento que dirige Irene Montero convocó el viernes el llamado comité de crisis, creado hace menos de un año para evaluar los errores del sistema cada vez que se da una "concentración" de feminicidios (cinco o más asesinatos al mes).

Será el quinto comité activado desde su creación y el segundo en este verano, que es ya el más trágico de los últimos cinco años. Cuatro asesinadas en junio, ocho en julio y otras ocho en agosto —a falta de un caso por confirmar— hacen de estos tres meses uno de los peores periodos estivales de las últimas décadas, con 20 crímenes machistas. Es decir, que la mitad de los asesinatos de este año se han cometido durante el verano.

En total, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 40 en 2023 —diez más que la cifra confirmada el año pasado para estas fechas— y a 1.224 desde 2003, cuando comenzaron a contabilizarse en las estadísticas oficiales. El 20% de las víctimas había denunciado a su agresor previamente, tres de ellas tenían medidas de protección en vigor cuando fueron asesinadas, y a dos se las habían levantado por caducar el periodo de vigencia. Estos crímenes dejan 45 huérfanos menores de edad en lo que llevamos de año; 422 desde 2013.

Analizar caso por caso

Así, responsables de Igualdad, del Ministerio de Justicia en funciones, de la Fiscalía y de las distintas autonomías analizarán caso por caso, y valorarán posibles medidas para mejorar esa respuesta institucional a la hora de proteger a las víctimas y evitar que la violencia de género llegue a su final más fatídico: el asesinato.

"Hay muchos aspectos que permiten algo de mejora, y sobre todo mejora en la coordinación", reconoció este jueves la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, en una entrevista para RNE. Según explicó, a lo largo de esta legislatura han estado "muy empeñadas" en ampliar la información de forma preventiva a través de VioGén —el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género—, para que pueda recoger datos "sociales" y "civiles"; y no se limite únicamente a recopilar los criminales. "Otras administraciones aportan una información muy valiosa, incluso por ejemplo de cambio de domicilio, de cambio de trabajo, de cuestiones de régimen de visitas...", defendió.

El objetivo no es otro que fortalecer la protección de las mujeres que están en mayor riesgo de sufrir violencia y dotarles de las herramientas y recursos suficientes —ayudas económicas, asesoramiento jurídico, asistencia psicológica, etc.— para que puedan dar el paso de denunciar a sus agresores. "Porque las mujeres no solo no denuncian en falso, sino que minimizan la violencia, y hay que ayudarlas también a detectarla y a salir de ella", argumentó Rosell.

En esa línea trabajan los expertos que se reúnen en estos comités extraordinarios. Como ya han hecho en otras cuatro ocasiones, analizarán cada caso para ver qué podría haberse hecho mejor a la hora de prevenir el feminicidio. En el de mayo, por ejemplo, propusieron endurecer los exámenes previos a la concesión de las licencias de armas y evitar que los denunciados por violencia de género tengan acceso a las mismas, tras constatar que varios asesinatos se habían producido con armas de fuego. Se habló también de informar a las mujeres de los antecedentes penales de sus agresores, o de equiparar la cuantía de las ayudas económicas a las de las víctimas por terrorismo.

Ocho crímenes confirmados en agosto

30 de agosto. Raquel, de 58 años , fue asesinada a tiros por su expareja en la localidad valenciana de Alzira. Su exmarido, un agente jubilado de 70 años, se suicidó después del crimen. Estaban en proceso de separación tras doce años de matrimonio.

, fue asesinada a tiros por su expareja en la localidad valenciana de Alzira. Su exmarido, un agente jubilado de 70 años, se suicidó después del crimen. Estaban en proceso de separación tras doce años de matrimonio. 30 de agosto. Charo, de 40 años y madre de cuatro hijos, fue asesinada por su pareja en Béjar (Salamanca). El agresor tenía denuncias por violencia doméstica hacia su padre y hermano; y la víctima había interpuesto denuncias por malos tratos hacia anteriores parejas suyas.

y madre de cuatro hijos, fue asesinada por su pareja en Béjar (Salamanca). El agresor tenía denuncias por violencia doméstica hacia su padre y hermano; y la víctima había interpuesto denuncias por malos tratos hacia anteriores parejas suyas. 23 de agosto. Encarni, de 63 años , fue asesinada por su pareja en Chipiona (Cádiz). No existían denuncias previas.

, fue asesinada por su pareja en Chipiona (Cádiz). No existían denuncias previas. 15 agosto. Soledad, de 50 años , fue asesinada por su marido con un arma de fuego, con la que posteriormente se suicidó. Ambos cuerpos fueron encontrados en el domicilio en el que vivían en Moratalaz (Madrid), y no existían denuncias previas por violencia de género.

, fue asesinada por su marido con un arma de fuego, con la que posteriormente se suicidó. Ambos cuerpos fueron encontrados en el domicilio en el que vivían en Moratalaz (Madrid), y no existían denuncias previas por violencia de género. 8 de agosto . Juana, de 31 años y madre de tres niñas menores de edad, fue asesinada con un tiro por su marido en Pozoblanco (Córdoba), quien se suicidó después del crimen. Estaban en proceso de separación y no existían denuncias previas, aunque el agresor estaba incluido en VioGén por un caso que llevaba inactivo desde 2018.

. y madre de tres niñas menores de edad, fue asesinada con un tiro por su marido en Pozoblanco (Córdoba), quien se suicidó después del crimen. Estaban en proceso de separación y no existían denuncias previas, aunque el agresor estaba incluido en VioGén por un caso que llevaba inactivo desde 2018. 8 de agosto. Evarista, de 91 años, fue asesinada a golpes por su marido en su casa de Valle Guerra, en La Laguna (Tenerife).

fue asesinada a golpes por su marido en su casa de Valle Guerra, en La Laguna (Tenerife). 7 de agosto. Zhour, de 27 años y madre de tres menores de edad, fue degollada por su marido en su vivienda de Almería (Andalucía), delante de sus hijos. No existían denuncias previas.

y madre de tres menores de edad, fue degollada por su marido en su vivienda de Almería (Andalucía), delante de sus hijos. No existían denuncias previas. 6 de agosto. Encarni, de 29 años y madre de dos hijas menores de edad, fue asesinada en la provincia de Granada a manos de su pareja, que se suicidó horas después. Al principio, y según lo que contó el marido de la víctima, su muerte se vinculó con un accidente de tráfico. Pero luego se descubrió que la mujer había muerto previamente por asfixia y la Delegación del Gobierno confirmó el asesinato machista el pasado 24 de agosto.