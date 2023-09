Feijóo confía en que la cuenta atrás para que PP y Vox formen gobierno en Murcia no afecte a su investidura

Nada parece haber cambiado en el modus operandi del PP tras los resultados del 23-J. A seis días para que expire la fecha del Gobierno en funciones de Murcia, es decir, a menos de una semana para que PP y Vox lleguen a un acuerdo que evite una repetición electoral, la dirección nacional de Génova deja las negociaciones sobre el barón territorial, en este caso, en Fernando López Miras.

Esta fue la estrategia que defendió el equipo de Feijóo durante las negociaciones con el resto de territorios tras el 28-M y que ahora mantiene, pese a reconocer que dichos acuerdos pudieron influir en los resultados de las generales del 23-J. No obstante, fuentes próximas al líder popular se muestran confiadas en que la estrategia no afectará al ámbito nacional. "Son elementos aislados. No se puede utilizar Murcia como una moneda de cambio", opinan.

En esta ocasión, Feijóo no se presenta a las generales, sino que se juega su investidura. Los próximos 26 y 27 de septiembre se presentará con los votos asegurados de Vox. El candidato popular no tiene posibilidad de armar una mayoría parlamentaria solo con los 33 síes del partido de Abascal, pero sin estos perdería cualquier posibilidad. Además, si la investidura es fallida y Sánchez no logra los apoyos, habrá repetición electoral. Pero en Génova insisten en que "el apoyo a Feijóo no depende de Murcia" y que entre Vox en el Gobierno o los murcianos vuelvan a las urnas no afectará a su candidatura de Feijóo. Asimismo, creen que una hipotética entrada de Vox en el Gobierno autonómico no les castigará en caso de volver a las urnas, ya sean las murcianas o las generales. "¿Qué cambiaría?", se preguntan, haciendo referencia a que PP y Vox ya gobiernan en coalición en Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y Castilla y León.

El Gobierno de Murcia es el único que queda por constituirse desde la celebración de los comicios del 28-M. El ganador de las elecciones y presidente en funciones, el popular López Miras, considera que con los 21 escaños logrados en las urnas, a solo dos de la mayoría absoluta, Vox no debe entrar en el Gobierno. Así lo ha defendido una y otra vez desde el pasado mes de mayo, acusando a los de Abascal de "abocar a Murcia a una nueva repetición electoral".

Ya con la cuenta atrás en marcha, la dirección nacional respalda a su barón, pero ya habla de que "hay que ceder" en las negociaciones. El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, aseguraba este jueves que las "pretensiones" que plantea Vox en Murcia a día de hoy son "inasumibles", pero que eso no significa que "no se pueda seguir hablando". También admitió que "se están produciendo conversaciones". "Una repetición electoral no es una buena noticia y, por tanto, en toda negociación hay que ceder y, a partir de ahí, hay que poner las cosas en su justa medida", declaró Bendodo.

Por su parte, el PP murciano se muestra hermético y solo informara "cuando haya novedades". No obstante, según El Mundo, las formaciones Vox y PP estarían ultimando un acuerdo de coalición en la comunidad, aunque ninguna de las dos formaciones lo confirman. Tampoco lo desmienten. En Génova solo insisten en que se mantienen al margen de las negociaciones. Ya lo dijeron con Extremadura donde, en cambio, la dirección nacional dio un toque a María Guardiola. La ahora presidenta de Extremadura, en coalición con Vox, dijo estar dispuesta a irse a elecciones antes que pactar con los de Abascal. Días después, Vox entró en su gobierno. Un precedente que López Miras busca no repetir.

¿Qué exige Vox en Murcia?

La formación de Santiago Abacal exige al PP la firma de un acuerdo que incluye doce puntos. Entre estos, Vox pide entrar en el Gobierno de Murcia con dos consejerías y la vicepresidencia del Ejecutivo autonómico. También, la derogación, modificación o reforma de la ley de recuperación y protección del Mar Menor, así como medidas para la protección de la caza y la pesca. Otra batería de medidas llevan el santo y seña de las políticas del partido, como es la puesta en marcha de políticas para erradicar la "violencia intrafamiliar", la lucha contra la okupación con el aumento de la financiación a los cuerpos de policía locales o medidas encaminadas a combatir "la brecha maternal".