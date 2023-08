López Miras lo tiene claro: "Vox no entrará en el Gobierno de Murcia bajo ningún concepto"

En funciones. Así está el Gobierno de España y también el de la Región de Murcia, donde PP y Vox aun no han llegado a un acuerdo pese a que el actual Ejecutivo en funciones, el de Fernando López Miras, convocara una reunión la semana pasada para no acabar en una repetición electoral y a la que los de Santiago Abascal no acudieron tras calificar de "fake" la última oferta del popular. Así, López Miras ha asegurado este miércoles que Vox no entrará en el gobierno regional "bajo ninguno de los conceptos".

En declaraciones en La Unión de RTVE, López Miras ha valorado que con los votos que ha obtenido la formación de Abascal (nueve escaños) solo pueden aspirar a cargos institucionales o acuerdo programático. Además, el mandatario murciano ha lamentado que la Región "esté bloqueada" ante la negativa de Vox para sentarse a negociar.

En este sentido, el presidente en funciones ha asegurado que repetir las elecciones "no es bueno para nadie". "No sé cuáles son sus cálculos, pero quieren abocar a la región de Murcia a una nueva repetición electoral", ha reiterado.

López Miras también ha recalcado que el PP ha dado muchas razones que hacen ver que está dispuesto a pactar y que Vox podría tener representación institucional, "la que le han dado los ciudadanos, teniendo en cuenta que el Partido Popular es quien ha ganado las elecciones y se ha quedado tan solo dos diputados de la mayoría absoluta.".