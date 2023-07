Vox ve más fácil la investidura de Aragón que la de Murcia y califica de "fake" la última oferta de López Miras

Las negociaciones entre PP y Vox para formar Gobierno en Aragón y Murcia van tomando forma, aunque no avanzan al mismo ritmo en las dos comunidades. El partido encabezado por Santiago Abascal ve más fácil llegar al entendimiento en Aragón, mientras que en Murcia han dado plantón a los populares y califican de "fake" la última oferta del presidente en funciones, Fernando López Miras.

"La negociación va cogiendo mejor color, ahora que han pasado las elecciones, lo cual demuestra que fue un error no hacerlo antes", ha afirmado este miércoles en los pasillos del Congreso de los Diputados el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que ha afeado al PP la demora en la formación de los dos Gobiernos autonómicos en los que las negociaciones entre las formaciones de derechas todavía están abiertas.

No obstante, el portavoz de Vox ha matizado que la situación en Murcia es más difícil que en Aragón, ya que los de Abascal se sienten insultados por la actitud de sus interlocutores. El PP ofreció este martes a Vox la posibilidad de entrar en la Mesa de la Asamblea Regional —ya constituida—, la designación del senador autonómico que correspondería al PP y otros cargos institucionales nombrados por la Asamblea Regional, a cambio de que el partido de Abascal facilite la investidura de López Miras, que necesita al menos la abstención de Vox para reeditar su mandato. Los populares se quedaron a dos escaños de la mayoría absoluta en las elecciones del pasado 28 de mayo.

El portavoz de Vox en el Congreso ha desechado esta propuesta y ha reprochado al PP que los citara a una reunión este miércoles a través de los medios de comunicación en lugar de contactar directamente con el líder de la formación en Murcia, José Ángel Antelo. "Ha habido una oferta fake, porque el presidente López Miras no ha llamado al señor Antelo, le ha hecho una oferta a través de los medios de comunicación después de unas semanas en las que ha insultado a los votantes de Vox y eso va a dificultar un poco las cosas", ha expresado Espinosa de los Monteros.

En la misma línea, el portavoz adjunto de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, ha asegurado que su formación se enteró por la prensa de la "supuesta reunión", a la que no han acudido. "Así no hay esperanza, ni posibilidad de poner en marcha las políticas que la Región de Murcia necesita. Así no se forma un Gobierno serio, sólido y estable", ha lamentado, al mismo tiempo que ha negado tener noticias sobre una propuesta de reunión con los populares esta misma tarde y ha insistido en que su partido tiene la mano tendida y no quiere "sillones", sino "cambiar las políticas".

Los de Abascal no contemplan su abstención para la reelección de López Miras. Exigen la entrada en el Gobierno murciano a cambio de su apoyo al candidato popular, que ya se enfrentó a una investidura fallida el pasado 10 de julio. Vox concentró en las elecciones autonómicas de mayo el 17,7% de los votos, lo que se tradujo en nueve diputados regionales, frente a los 21 del PP. El partido argumenta que un Gobierno de coalición es la única manera de garantizar que el PP cumpla con los puntos que pacten ambas formaciones, ya que acusan a López Miras de haber incumplido el acuerdo de investidura de 2019.

En la legislatura pasada, el PP contó en Murcia tanto con el apoyo de Vox como con el de Ciudadanos. La formación naranja ocupó cuatro de las diez consejerías, tras haber obtenido en las urnas el 12% de los votos. Los de Abascal comparan su respaldo electoral con el de Ciudadanos y reclaman al PP un trato equivalente. En concreto, la última oferta de Vox —presentada por Antelo en la investidura fallida— incluye una vicepresidencia, dos consejerías y un acuerdo programático de doce puntos que comprende un cambio de rumbo en el Mar Menor y medidas de apoyo al mundo rural, a la maternidad y contra la "violencia intrafamiliar", entre otras.

Martínez Alpañez ha reiterado este miércoles dicha oferta y ha reclamado una vez más a los populares la formación de un Gobierno "conjunto y proporcional", aunque se ha mostrado abierto a negociar el número de consejerías. "Si por nosotros fuera, en vez de 10 o 12 consejerías como nos tiene acostumbrado el PP, habría seis o cinco, muchas menos", ha asegurado. El portavoz murciano ha añadido que tiene la impresión de que el PP quiere una repetición electoral, ya que el plazo de dos meses para lograr una investidura fructífera sigue corriendo. "Están mareando la perdiz", ha lamentado.

"Más fácil" en Aragón

Frente a la falta de entendimiento en Murcia, Espinosa de los Monteros ha apuntado este miércoles a que el diálogo avanzar más rápido en Aragón, donde está pendiente la investidura del popular Jorge Azcón. "En Aragón no ha habido insultos, por tanto sospecho que las cosas serán un poco más fáciles", ha señalado el portavoz de Vox, cuya formación condicionan su respaldo a los populares a la entrada en el Gobierno.

Vox consiguió en mayo siete diputados en las Cortes de Aragón. Sumados a los 28 del PP, estos escaños serían suficientes para que la derecha recuperara el Gobierno aragonés, aunque todavía no ha habido acuerdo entre ambas formaciones. Azcón fue designado el pasado 7 de julio como candidato oficial a presidir el Ejecutivo autonómico, pero todavía no hay fecha para su investidura. El candidato popular anunció este martes la reanudación de las conversaciones y, aunque aseguró preferir un Gobierno en solitario, aceptó que no descarta "ningún escenario".