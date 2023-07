Vox asegura que no será un "obstáculo" para Feijóo si convence a "miembros del PSOE bueno", pero el PP lo descarta

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado este miércoles que su partido no será un "obstáculo" para una investidura del candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, si el gallego consigue "apoyos suficientes" entre el "PSOE bueno". De este modo, el diputado ha animado a Feijóo a recabar apoyos entre la bancada socialista para evitar "un Gobierno de destrucción nacional". El PP, sin embargo, ha descartado tal opción.

Al ser preguntado antes de la reunión de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados por las posibilidades de una todavía hipotética investidura de Feijóo, Espinosa de los Monteros ha apuntado a que el líder del PP puede buscar apoyos entre "algunos de esos miembros del PSOE bueno que él suele citar". "Si lo consigue, Vox no va a ser un obstáculo para evitar un Gobierno de destrucción nacional", ha afirmado, matizando que entre esa postura y la entrada en el Gobierno "media un abismo".

El portavoz de Vox ha ejemplificado como exponentes del "presunto PSOE bueno" a "los socialistas de Page o de algunos otros sitios de España". "Si [Feijóo] encuentra cinco o seis diputados del PSOE bueno que le apoyen, nosotros no seremos un obstáculo", ha insistido. No obstante, Espinosa de los Monteros se ha mostrado irónico al plantear esta opción. "No íbamos a ser un obstáculo en un Gobierno en el que el señor Feijóo consiguiera lo que probablemente cree que puede conseguir, que es el voto favorable de muchos socialistas, de ese PSOE bueno que yo no conozco", ha añadido.

El número tres por Madrid en las elecciones del pasado domingo ha dicho no estar sorprendido por la disposición del PP a hablar con el PSOE para negociar una investidura de Feijóo como presidente del Gobierno. "No veo ninguna sorpresa, me parece coherente dentro de su discurso", ha afirmado, recordando que los populares ya tendieron la mano a los socialistas durante la campaña electoral. "Nadie podrá acusar al señor Feijóo de ser incoherente", ha insistido, al mismo tiempo que ha afeado al PP que quiera "llamar antes al PSOE que a Vox", una estrategia que, a su juicio, "ha tenido consecuencias y ha evitado una suma de PP y Vox".

El PP aplaude la postura de Vox

El partido de Feijóo ha acogido con agrado la postura de Vox. "Me parece muy interesante la reflexión y la afirmación que ha hecho el portavoz de Vox en relación a que Vox no va a obstaculizar una investidura de Alberto Núñez Feijóo. Creo que eso hay que tenerlo en cuenta y, por tanto, ahí está esa afirmación y ese planteamiento de un partido político que me parece que es importante", ha valorado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, también desde el Congreso.

Sin embargo, la portavoz popular ha descartado que su partido vaya a buscar el apoyo de parte de los diputados del PSOE a través de conversaciones "individuales", tal y como ha sugerido Espinosa de los Monteros. Gamarra ha pedido "responsabilidad" a todos los partidos del arco parlamentario, con una mención especial al PSOE, para que se permita un Gobierno del PP.

"Difícil de pronosticar"

El portavoz de Vox ha matizado que, en caso de que el PSOE en su totalidad facilitara una investidura de Feijóo, el apoyo de Vox sería "irrelevante". Las urnas otorgaron el domingo 136 diputados al PP y 122 al PSOE, por lo que ambas formaciones necesitan el apoyo de otros partidos para alcanzar una mayoría suficiente para gobernar.

Pedro Sánchez tendría la posibilidad de reeditar su mandato en caso de contar con el voto afirmativo de Sumar, ERC, EH Bildu y PNV y, al menos, la abstención del partido fundado por Carles Puigdemont. "Junts es un partido difícil de pronosticar", ha señalado Espinosa de los Monteros, que no ha querido pronunciarse sobre si ve más probable la formación de un Gobierno o una repetición electoral. "Tenemos que esperar", ha zanjado "El señor Sánchez se ha ido de vacaciones, debe ser el momento apropiado, tal y como está España, para que el presidente del Gobierno se vaya de vacaciones", ha añadido en tono irónico.