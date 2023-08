Madrid rechaza llamar Jenni Hermoso a un centro de Carabanchel y propone otro para homenajear a "las campeonas"

Homenaje por su victoria y no por el beso robado. El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida ha descartado la propuesta que hizo la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, para que el Centro Deportivo Municipal Antiguo Canódromo, en el distrito de Carabanchel, pase a llevar el nombre de la jugadora Jennifer Hermoso. Según ha señalado el propio alcalde, dicho centro tiene un "fuerte arraigo" de muchos años y no ve "la necesidad de cambiarle el nombre".

En su lugar, el regidor ha anunciado este jueves en la primera Junta de Gobierno del curso político que la ciudad contará con una instalación deportiva de nueva creación que lleve el nombre de 'Campeonas del mundo', en homenaje a "todas las jugadoras de la Selección Femenina de Fútbol" tras su victoria en el Mundial. Si bien todavía no saben "cuál es la [infraestructura] más adecuada" para honrar "esta auténtica proeza", "seguro que contará con un cambo de fútbol", ha deslizado.

Almeida ha zanjado el asunto en la primera ocasión en la que se pronuncia por el beso no consentido que el presidente suspendido de la Real Federación de Fútbol Luis Rubiales le propinó en medio de la entrega de medallas a la jugadora madrileña. Al respecto, ha censurado "la actitud absolutamente deplorable del presidente suspendido de la federación, tanto los gestos palco como su comportamiento con la futbolista". "Esa actitud es incompatible con poder seguir siendo presidente, no reúne las condiciones para ostentar ese cargo. Que quede claro mi reproche, sin perjuicio del reproche judicial", ha remachado.

Homenaje a Hermoso... y Zornoza

En contra de la voluntad de la oposición, el regidor madrileño ha afirmado que se rendirá tributo no solamente a Jenni Hermoso, sino también a la otra futbolista de la Selección nacida en Madrid, Claudia Zornoza. "Este Ayuntamiento les va a hacer un reconocimiento a la gesta y la proeza que supone", ha ensalzado el regidor, criticando, por otra parte, que Maroto no haya hecho alusión a la otra deportista madrileña que también ha ganado el Mundial. "Me parece profundamente injusto".

En ese sentido, el primer edil ha cargado duramente contra la "hipocresía de la izquierda" que, a su juicio, con la "sobreactuación" y "la superioridad moral" no le hace "ningún favor al feminismo".