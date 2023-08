El tío de Rubiales: "Le dije a Luis en el chalé de Salobreña: '¡Te has vuelto loco, estas chicas tienen 18 años, podrían ser tus hijas!'"

Parte del entorno de Luis Rubiales está mostrándole todo su apoyo tras el polémico beso a Jennifer Hermoso y su no dimisión como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Sin embargo, su tío Juan, que durante años fue el jefe de su gabinete de comunicación, ha cargado contra él y ha desvelado varios episodios de la vida del ya inhabilitado presidente.

El periodista ha rotos su silencio en entrevistas para El Mundo y El Confidencial, en las que ha querido dejar clara su postura sobre la situación actual de su sobrino: "Los Rubiales estamos posicionados absolutamente con una idea de dignidad. Y la dignidad es defender a Jenni, entenderla, y reprochar los comportamiento bochornosos de este presidente".

Para él no ha sido sorpresa lo ocurrido en la entrega de medallas de la final del Mundial, puesto que afirma que "Luis Rubiales siempre ha sido un hombre con un claro tinte machista, muy arrogante, con actitudes propias de Torrente. Él no quiere ser un político, sino un guerrero, pero la sociedad española ha cambiado, ha marcado unas líneas rojas y le ha dicho que esto no se puede hacer".

Juan Rubiales confiesa además que su sobrino está obsesionado con el dinero, el lujo y el poder, y "necesitaba ponerse el traje de una persona importante, que manejaba dinero, que tenía contactos. Está obsesionado con eso. También con las mujeres, con las grandes comidas".

Sobre los escándalos de Luis Rubiales al frente de la RFEF, su tío ha contado algunos de los más impactantes, entre los que se encuentra el motivo por el que dejó de tener relación con él. El ya inhabilitado presidente quería que a su padre le llegara "dinero todos los meses desde la RFEF, a lo que Juan se negó: "Le contesté que no iba a participar en eso y le dije '¿de qué vas?'. Me contestó: 'Vete de aquí que no te quiero ni ver. Ya sé de qué vas".

Sin embargo, el más polémico que ha vivido durante esos años es el que tuvo lugar en un chalet de Salobreña, donde Luis Rubiales montó una fiesta con dinero de la RFEF, un hecho que ya relató a Anticorrupción el propio Juan Rubiales.

"Cuando llegué allí no había reunión de trabajo ni nada. Uno de esos días, me dijeron: 'Esta tarde hay una fiesta y van a venir unas chicas'. Y efectivamente Nené (ex futbolista del Granada y amigo personal de Rubiales) trajo a ocho o diez chicas. Cuando llegaron y vi aquello, le dije: '¡Te has vuelto loco, tienen 18 años, podrían ser tus hijas!', y me encerré en una habitación", ha explicado el tío del presidente.

Tal y como ha explicado, eran "chicas de imagen, a las que se les paga un dinero por participar en una fiesta y ambientar". Y, por eso mismo, él se negó a disfrutar de esa fiesta, por lo que "Rubiales entró en mi habitación y me dijo: '¿Qué pasa?' Le dije que no quería participar en eso y me contestó: 'Siempre estás igual, eres un pesado'".