Por qué la RFEF no puede echar a Luis Rubiales

Las polémicas en torno Luis Rubiales continúan apareciendo a la espera de la decisión que tome el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) sobre si abre un expediente o no. Por ahora, está inhabilitado temporalmente de sus funciones por la FIFA durante 90 días y los órganos de la RFEF no disponen de herramientas para forzar su suspensión.

Ahora, su tío y exdirector del gabinete de comunicación, Juan Rubiales, ha desvelado en una entrevista para 'El Confidencial' y 'El Mundo' que Rubiales "siempre ha sido un hombre con un claro tinte machista, muy arrogante, con actitudes propias de Torrente". Uno de los episodios más controvertidos de los últimos años es el que tuvo lugar en un chalet de Salobreña, en el que el ya inhabilitado presidente de la RFEF por la FIFA organizó una fiesta con dinero propio de la federación.

"Cuando llegué allí no había reunión de trabajo ni nada. Uno de esos días, me dijeron: 'Esta tarde hay una fiesta y van a venir unas chicas'. Y efectivamente Nené (exfutbolista del Granada y amigo personal de Rubiales) trajo a ocho o diez chicas. Cuando llegaron y vi aquello, le dije: '¡Te has vuelto loco, tienen 18 años, podrían ser tus hijas!', y me encerré en una habitación", ha explicado.

Cuáles son los criterios para una moción de censura

Hace apenas dos días, la Comisión de Presidentes de Federaciones de ámbito Autonómico y Territoriales de la RFEF emitía un comunicado en el que solicitaban a Rubiales que presentara su dimisión como presidente de la RFEF ante "los últimos acontecimientos y los inaceptables comportamientos que han dañado con gravedad la imagen del fútbol español". "Una vez que FIFA ha suspendido a D. Luis Rubiales, se han activado los protocolos internos de la Federación como consecuencia de la suspensión", proseguían en el comunicado.

Pero, ¿cuáles son los motivos por los que la propia RFEF no puede cesar a Rubiales como presidente? La Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la que se regulan los procesos electorales en las federaciones deportivas españolas, recoge en el artículo 19 que la presentación de una moción de censura contra el Presidente de una Federación deportiva en España se atiende a los siguientes criterios:

No podrá presentarse durante los seis primeros meses de mandato, ni cuando resten entre seis meses y un año hasta la fecha a partir de la cual pueda realizarse la convocatoria de elecciones, circunstancia a determinar por las normas federativas.

La moción de censura deberá ser propuesta y presentada por, al menos, la tercera parte de los miembros de la Asamblea General y habrá de incluir necesariamente un candidato a la Presidencia de la Federación.



La presentación de la moción de censura se dirigirá a la Junta Electoral federativa, que deberá resolver lo que proceda en el plazo de dos días hábiles.



Cuando se acuerde la admisión a trámite de la moción de censura, el Presidente de la Federación deberá convocar la Asamblea General en un plazo no superior a 48 horas, a contar desde que le sea notificada la admisión. La reunión de la Asamblea General que debatirá sobre la moción de censura deberá celebrarse en un plazo no inferior a 15 días ni superior a 30 días, a contar desde que fuera convocada.



Una vez convocada la Asamblea Extraordinaria para el debate y votación de la moción de censura, y dentro de los diez primeros días siguientes a esa convocatoria, podrán presentarse mociones alternativas.

Si la moción de censura fuera aprobada, el candidato elegido permanecerá en el cargo por el tiempo que restase hasta la finalización del período de mandato del anterior Presidente.

Si la moción de censura fuera rechazada por la Asamblea General, sus signatarios no podrán presentar otra hasta que transcurra un año, a contar desde el día de su votación y rechazo.



La moción de censura está fuera de plazo

Por tanto, Rubiales sigue siendo el presidente de la RFEF aunque esté temporalmente inhabilitado para el ejercicio de sus funciones. El problema radica en que la posibilidad de convocar una moción de censura está fuera de plazo.

Las elecciones en las Federaciones deportivas en España tienen lugar cada cuatro años. Según el artículo 2 de la citada orden, "los procesos electorales para la elección de los citados órganos se realizarán coincidiendo con el año de celebración de los Juegos Olímpicos de Verano, debiendo iniciarse dentro del primer cuatrimestre de dicho año"

Sin embargo, añade, las Federaciones deportivas españolas que vayan a participar en los Juegos Olímpicos de Verano podrán iniciar sus procesos electorales dentro de los "dos meses siguientes a la finalización de los mismos. En el caso de las Federaciones deportivas españolas que participen en los Juegos Olímpicos de Invierno, "los procesos electorales se iniciarán en el segundo trimestre del año en el que se celebren los citados Juegos, una vez finalizados estos".

No se podrá promover una moción de censura contra Rubiales por las Federaciones deportivas con presencia en los Juegos Olímpicos de París de 2024. En este sentido, dichos juegos olímpicos acabarán el 11 de agosto de 2024, por lo que las elecciones en Federaciones deportivas podrán comenzar a partir del 12 de agosto y antes del 11 de octubre de 2024.

Atendiendo a la normativa citada anteriormente, la moción no podrá presentarse cuando resten entre seis meses y un año hasta la fecha a partir de la cual puedan convocarse elecciones.