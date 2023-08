Qué es el TAD: así funciona el órgano que decidirá si abre expediente a Luis Rubiales

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) es un órgano colegiado en España que tiene como objetivo velar por todos los asuntos de derecho deportivo. "Esto es el Me Too del fútbol español. Esto es un cambio". Así definía el pasado viernes el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Victor Francos, la decisión de llevar al TAD una denuncia tras el beso no consentido de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a la jugadora Jenni Hermoso durante la final del Mundial femenino.

Asimismo, el ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, detallaba este mismo martes que el objetivo del Gobierno central es que Rubiales sea suspendido, por lo que están llevando a cabo "con rigor" el proceso esperando a que el TAD abra un expediente a Rubiales, que ya ha sido suspendido temporalmente por la FIFA.

Cuáles son sus funciones

El TAD decidirá si abre expediente o no a Luis Rubiales y si lo hace como falta muy grave. Este tribunal está adscrito al CSD, aunque actúa de manera independiente. Se trata de "un único órgano administrativo" con "todas las funciones y competencias revisoras de la actividad federativa en materia de dopaje, disciplina deportiva y de garantía de la legalidad de los procesos electorales que se desarrollan en las entidades deportivas españolas", recoge el CSD en la web oficial.

Por tanto, entre sus funciones se encuentran las siguientes:

​ Decidir en vía administrativa y en última instancia las cuestiones disciplinarias deportivas de su competencia, las señaladas en la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva y conocer del recurso administrativo especial regulado en el artículo 40 de la citada Ley Orgánica.

y en última instancia las cuestiones disciplinarias deportivas de su competencia, las señaladas en la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva y conocer del recurso administrativo especial regulado en el artículo 40 de la citada Ley Orgánica. Tramitar y resolver expedientes disciplinarios, en última instancia administrativa, a requerimiento del Presidente del Consejo Superior de Deportes o de su Comisión Directiva, en los supuestos específicos a que se refiere el artículo 76 de la Ley del Deporte.

en última instancia administrativa, a requerimiento del Presidente del Consejo Superior de Deportes o de su Comisión Directiva, en los supuestos específicos a que se refiere el artículo 76 de la Ley del Deporte. Velar, de forma inmediata y en última instancia administrativa, por la conformidad a derecho de los procesos electorales en los órganos de gobierno de las Federaciones deportivas españolas.

Cómo se compone el TAD

El Tribunal Administrativo del Deporte se compone de siete miembros licenciados en Derecho. Entre todos los miembros se designa un presidente y, además, es asistido por un secretario graduado en Derecho elegido por el presidente del CSD.

Una nueva polémica ha salpicado a Rubiales. Y es que podría haber un posible conflicto de intereses en el TAD, ya que uno de sus miembros es familiar de un socio del despacho de abogados que defiende a Rubiales. Se trata de Jaime Caravaca Fontán, sobrino de Ramón Caravaca, socio de GC Legal, denuncia AFE en un comunicado.