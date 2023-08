Jenni Hermoso responde con dureza a Rubiales y desmonta su defensa: "En ningún momento consentí el beso"

Apenas unas horas después de que Luis Rubiales anunciase que continuará sin dimitir como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, son multitudes las autoridades y figuras públicas de la política, la sociedad y el fútbol que han condenado su decisión, incluidas las compañeras de Jenni Hermoso en la Selección y muchas otras amigas y rivales.

Sin embargo, de manera oficial, la internacional que sufrió el beso no consentido de Rubiales en la entrega de medallas del Mundial femenino no había hablado hasta ahora, a través de nuevo de un comunicado del sindicato Futpro preparado junto a Jenni Hermoso y el resto de jugadoras de la Roja.

"Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", asegura Jenni Hermoso en parte de un comunicado que aún no ha salido a la luz al completo, pero del que ya se conocen algunos fragmentos.

Según ha adelantado el diario Marca, el comunicado finaliza también "pidiendo cambios reales, tanto deportivos como estructurales, que ayuden a la selección absoluta a seguir creciendo, para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores", haciéndose eco de las reivindicaciones iniciales de 'las 15', que tras el escándalo con Rubiales han vuelto a ganar peso. De hecho, las jugadoras podrían tener previsto renunciar a volver a la Selección mientras esté Rubiales e incluso Jorge Vilda.