El Gobierno denuncia a Rubiales ante el TAD para suspenderle en los próximos días: "Esto es el 'Me Too' del fútbol español"

"Esto es el Me Too del fútbol español. Esto es un cambio". Así ha definido este viernes Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes, la decisión del Gobierno de elevar al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) una denuncia por el polémico beso de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a la jugadora Jenni Hermoso durante la final del Mundial femenino.

"Dijimos que no queríamos intervenir y que queríamos ser pulcros. Esta mañana, los resultados de la comparecencia de Rubiales no han sido satisfactorios a ojos del Gobierno", ha comenzado Francos con semblante serio. "Quiero ser contundente, el señor Rubiales hoy no ha estado a la altura, ni de lo que se esperaba ni de lo que esperaban las jugadoras de la selección, el Gobierno y sobre todo la sociedad española", ha dicho. "Lejos de resolver la situación y acercarnos a calmar el contexto en el que él mismo nos había metido, lo que ha hecho es reavivar la polémica", ha añadido, para, a renglón seguido, remitirse a las propias palabras del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez: "Las explicaciones y las disculpas no son suficientes".

El presidente del CSD ha anunciado que el propio Ejecutivo central tomará cartas en el asunto con una denuncia propia después de que su organismo haya analizado las demás quejas que se han ido recibiendo desde los hechos del pasado domingo. Así, ha querido hacer hincapié en que el Ejecutivo y el CSD llegarán "hasta el final" aunque "es un proceso complicado" y ha justificado los plazos en los que se mueven ante las quejas de algunos ciudadanos: "El ministro reaccionó a los hechos el lunes a las 8.30 de la mañana. Pido disculpas a la ciudadanía, pero hemos respondido con celeridad".

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, ha anunciado que suspenderá de sus funciones a Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), si el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) "lo considera oportuno" y determina que ha cometido "una falta muy grave".

"Con emoción solo puedo pedir perdón"

La etapa Rubiales se acaba y parece que culmina con el bochorno de sus propios compañeros de sector: "No me siento culpable, porque yo no he hecho nada, pero con emoción solo puedo pedir perdón a la ciudadanía y a las jugadoras, que no se merecían esto esta semana", ha sentenciado Francos durante su comparecencia, que ha durado alrededor de 30 minutos.

El también secretario de estado para el Deporte no ha dudado en explicar con detalle el proceso por el que pasará esta demanda del Ejecutivo, que este mismo viernes por la tarde ya estaba en manos del TAD. "Sería bueno y solicito que haya una reunión extraordinaria del tribunal este mismo lunes. Si el TAD decide que la falta es muy grave, nosotros convocaremos a la comisión directiva, a la que se avisa con dos días de antelación, para suspenderle de inmediato".

Las cinco negaciones de Rubiales a dimitir le han llevado directo a un proceso, que según Francos, no debería haberse iniciado. "No me siento desafiado. Es el momento de tener menos entrañas y más cabeza", ha explicado, a la vez que ha comentado que el mismo domingo, "volví con él en el avión y le dije que esto era muy grave".

Además, el presidente del CSD ha querido dejar claro que "no fallan los resortes". "Comparezco ahora mismo porque los resortes no fallan. Queremos que el fútbol español se sienta en una posición más cómoda. Estaba convencido que la solución en la asamblea sería otra y el Gobierno no va a permitirlo", ha sentenciado a la vez que se ha mostrado, personalmente, sorprendido por la reacción y decisión del presidente de la RFEF.

Rubiales, que compareció este viernes por la mañana, se negó hasta en cinco ocasiones seguidas a dimitir después de haber llamado "gilipollas", en primera instancia, a los que criticaban el beso a la jugadora española. "El beso fue consentido", ha reiterado pese a que en los últimos días, el entorno de la propia jugadora pedía "medidas ejemplares". Jactándose de ser el presidente de la RFEF con "la mejor gestión en la historia del fútbol español", se ha negado a dejar su cargo "porque no hay razones para ello".

"Rubiales, en vez de atacar, lo que tendría que haber hecho era pedir disculpas, retroceder, bajar la mirada y estar más a los hechos y a la que requiere la sociedad", ha sentenciado Francos, que además ha finalizado diciendo que "somos totalmente prescindibles y son las instituciones las que tiene que hacer frente al futuro".