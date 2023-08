Beatriz Álvarez es la presidenta de la Liga F, la primera competición femenina de fútbol profesional en España, y por ello una de las voces más autorizadas para hablar del 'caso Rubiales', un hombre al que conoce muy bien y del que tiene un muy mal concepto desde hace tiempo. "Se ha visto qué tipo de personaje tenemos al frente de la Federación", afirma la asturiana en una entrevista a 20 Minutos, en la que reclama más dureza al CSD, del que cree que tardó demasiado en actuar.

En primer lugar, y como presidenta de la Liga F, ¿cuál es su opinión general del ‘caso Rubiales’?Se ha visto que tipo de persona, de personaje, tenemos como presidente de la Federación. Y hay un modelo federativo que respalda este tipo de actitudes y que está basada en el clientelismo, en el servilismo, que es inaceptable. Es el modelo lo que hay que cambiar. Rubiales es el que lo lidera y su comportamiento no ha estado a la altura de un representante de la Federación, pero también se ha visto toda la manipulación en torno a la Asamblea y las Federaciones Territoriales, y es lo que hay que denunciar.

¿Cree que es posible cambiar las estructuras de la Federación?No solo creo que es posible, sino que creo que es imprescindible cambiarlas. Hemos visto como esas Asambleas, dirigidas absolutamente por hombres, donde el papel de la mujer es inexistente. Hemos visto el servilismo y clientelismo en esos asambleístas aplaudiendo el discurso de Rubiales por miedo a las represalias y esa es la tendencia. El señor Rocha, en el comunicado de los presidentes de las Territoriales, ha enviado un mensaje positivo, parece que con la actitud de enmendar este modelo. Pero son palabras, y me vais a permitir que hasta que no haya hechos tenga mis dudas.

Víctor Francos, presidente del CSD, dijo este lunes que a partir del 1 de enero de 2024 será obligatorio que haya paridad (al menos 40% de mujeres) en las Federaciones. ¿Cree de verdad que eso va a ser así?Es el objetivo, pero lo veo difícil. Hasta ahora las mujeres tenemos cargos invisibles y no se nos da la oportunidad de estar en primera línea. No sé si esto puede cambiar de forma tan inminente a través de las cuotas. Esto habla mucho de la falta de conciencia real que todavía hay dentro de las propias federaciones, la resistencia que hay en las instituciones a situar a mujeres al frente. Creo que este es un buen momento para plantearse esos cambios y que haya un líder, o por qué no una líder, dentro de la Federación de Fútbol que pueda cambiar todo esto.

¿Cómo fue su reunión con Yolanda Díaz?No solo estuvimos hablando de la situación de la selección, sino también del convenio colectivo (del fútbol femenino) y las trabas e inconvenientes que nos hemos venido sufriendo por parte de la Federación pero con la connivencia del Gobierno y del secretario de estado, Víctor Francos, que ha sido uno de los motivos del estancamiento en la negociación del convenio.

Comentaba Díaz el pasado lunes que uno de sus objetivos, como Ministra de Trabajo (ahora en funciones), era acabar con la desigualdad salarial entre el fútbol masculino y el femenino.Como Ministra de Trabajo es su objetivo, cambiar los ámbitos y estructuras de la sociedad, también en el fútbol. Lo que he tratado de trasladarle es que hablar de igualdad salarial es algo mitológico, porque la estructura del fútbol masculino no tiene nada que ver con la del femenino. Ni en años, porque solamente llevamos uno frente a 40 que lleva la Liga masculina, ni en cuanto a producto. Solo hace que ver las cifras de lo que genera el fútbol masculino en audiovisuales, 2.000 millones de euros al año, frente al femenino, que son 7. Estamos hablando de estructuras diferentes, de clubes también con una estructura diferentes y unos recursos diferentes. Tenemos que ir poco a poco mejorando y recordando esa brecha. Pero la igualdad salarial en el mundo del fútbol no solo respecto al género, sino respecto al resto de deportes, es absolutamente inalcanzable.

¿Cree que con vídeos como el de la celebración de Jenni Hermoso con sus compañeras, que presuntamente ha filtrado Rubiales y ha usado para su defensa ante la FIFA, se está intentando culpabilizar a la jugadora?Me parece una auténtica vergüenza, me parece lamentable. Supongo que es un intento de salvar su sillón. Es una persona egocéntrica, narcisista que está tratando de focalizarlo todo en la víctima. Luego que somos tontos, que somos gilipollas los que opinamos en contra de su forma de pensar. Que somos feministas, pero es un falso feminismo. La culpable es toda la sociedad, prácticamente, que ve algo diferente a lo que él ve. Lo que tendría que plantearse es que, si alguien va a contramarcha de todo el mundo, igual el confundido es él.

Usted ha tratado personalmente con Rubiales en varias ocasiones en privado. ¿Cuál es su opinión de él como persona?Me parece una persona prepotente, maleducada, narcisista, piensa que es el jefe de todo y se siente impune ante cualquier situación o cualquier cosa que pueda hacer. Piensa que es capaz de controlar a todo el mundo que le rodea.

¿Qué siguiente paso cree que debería dar la RFEF? ¿Convocar unas elecciones, quizás?Lo primero que tiene que pasar es la inhabilitación. Nosotros habíamos preparado una denuncia en la que había todas las pruebas y de hecho el propio TAD le dijo al CSD que elevara la nuestra, que era la que tenía todas las pruebas y la información para seguir estudiando el caso. Me llama la atención que el CSD no actuara tan contundente, o contundente desde el principio, con todas las denuncias que se habían presentado. Me preocupa que esto haya ocurrido.

¿Cree que el CSD tenía que haber actuado antes de la Asamblea de la RFEF del pasado viernes?Tengo el convencimiento absoluto. Entiendo la Liga tiene otro papel, pero igual que actuamos de forma contundente otro tipo de instituciones, creo que el CSD tenía que haber elevado la denuncia al TAD de manera inmediata.