Almeida critica la "hipocresía de la izquierda" ante la actitud "deplorable" de Rubiales

Deplorabe. Es el adjetivo que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha utilizado para referirse a la actitud durante la celebración del Mundial femenino del ya suspendido presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales. No solo ha criticado "su comportamiento con Jenni Hermoso", haciendo así referencia al beso forzado a la futbolista tras ganar el campeonato, sino también "los gestos en el palco". "Esa actitud es incompatible con poder seguir siendo el presidente", ha asegurado. Además, ha añadido que es una demostración de que "no reúne las condiciones necesarias para ocupar ese cargo".

No obstante, Rubiales no es el único que ha recibido palabras críticas por parte de Almeida. El alcalde ha mandado también un mensaje a la izquierda y el posicionamiento que han tomado sobre el caso. Y es que ha defendido que "tan urgente es acabar con cualquier conducta machista como con la hipocresía de la izquierda", ya que, bajo su punto de vista, "no le hace ningún favor al feminismo". Ha reprochado su "hipocresía" y "sobreactuación" desde que comenzó la polémica.

Carga contra Yolanda Díaz

Aunque una de las críticas que lanzado Almeida sobre el caso Rubiales estaba dirigida a las formaciones de la izquierda, ha arremetido de manera personal contra la líder de Sumar, Yolanda Díaz, por su presencia durante la manifestación que tuvo lugar el lunes en la plaza de Callao. "Lo fácil es ir a Callao a hacer el numerito", ha asegurado al tiempo que reprochaba su actitud frente a la Ley del Sí es Sí y su reforma. "No solo votó a favor de la Ley del Sí es Sí, sino que también en contra de su reforma", ha apuntado.

Por ello, ha pedido a Díaz que no otorgue tanto tiempo a la polémica de Luis Rubiales y se lo dedique más a preocuparse "por las más de 1.000 víctimas de agresiones sexuales que han visto como se rebajaban las penas a sus agresores".

Además, ha asegurado no entender el motivo de esta "sobreactuación" por parte del Gobierno central estas semanas y el silencio sobre "la fiesta que el mismo presidente hizo en Salobreña con mujeres jóvenes". "Es urgente acabar con todos los comportamientos machistas, pero es importante para el feminismo acabar con la hipocresía moral", ha añadido.