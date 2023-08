Un nuevo vídeo desmontaría la versión de Luis Rubiales sobre el abrazo que se dio con Jenni Hermoso

"Me cogió por la cadera, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo nos abrazamos. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo". Así explicó Luis Rubiales el momento en el que se encontró con Jenni Hermoso durante la entrega de medallas y de la copa de campeonas a las jugadoras de la selección española tras ganar la final del Mundial a Inglaterra.

La versión del ahora inhabilitado presidente de la RFEF fue usada por la propia Federación para responder, horas después, al comunicado emitido el viernes por la jugadora española. "Quiero aclarar que, tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y, por supuesto, busqué alzar al presidente", había dicho Hermoso, lo que recibió un escrito de respuesta.

La Federación adjuntó en su comunicado cuatro fotos en las que se podía ver a Luis Rubiales con los brazos sueltos por la espalda de la jugadora. "Ninguna fuerza podía ejercer", decía el escrito, que posteriormente fue borrado tras las numerosas críticas recibidas.

Del momento se habían visto hasta ahora varias fotos desde diversos ángulos, como las que distribuyó la Federación, pero no el vídeo del momento. Y ha sido este lunes por la tarde varios usuarios de Twitter han difundido el vídeo en cuestión.

En él se ve perfectamente como Jenni Hermoso no hace fuerza para levantar a Luis Rubiales, sino que es el sancionado presidente de la RFEF el que se impulsa al abrazar a la jugadora del Pachuca. Un vídeo que desmontaría buena parte de la versión que Rubiales ofreció este viernes tras la Asamblea Extraodinaria de la Federación Española