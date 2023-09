Los hombres que usan LinkedIn como si fuera Tinder: "Primero se interesan por tu carrera y acaban preguntándote si tienes novio"

La pantalla del teléfono se volvió a encender, pero no era una notificación más. El logo azul de LinkedIn, la red social por excelencia para hacer contactos laborales y encontrar trabajo, llamó la atención de Sara -nombre ficticio-, una joven artista y diseñadora de videojuegos. Sara estaba, en efecto, buscando trabajo, y la notificación indicaba que había recibido un mensaje directo. Merecía la pena echar un vistazo, pero la triste realidad se impuso pronto a cualquier esperanza de sacar nada productivo de esa conversación.

"Ni me habló de mi trabajo, me dijo simplemente que era muy bonita y que si podía darle mi Instagram", relata Sara, que tiene 22 años y vive en un pueblo de Córdoba. "Le corté rápido. Le dije que estaba buscando trabajo y que no lo conocía de nada y que no le iba a dar mis redes sociales". Después, le bloqueó.

Era la segunda experiencia similar. Hacía dos meses, otro usuario de LinkedIn le escribió por mensaje directo. "Me empezó hablando amablemente y me dijo que le gustaba mucho mi arte, pero yo lo vi un poco raro porque me empezó diciendo que las chicas artistas siempre son muy bonitas y cuando estás hablando de trabajo no dices eso", declara Sara. "Me dijo que hablaba bien inglés y que si quería ser su profesora de español y le dije que se buscara un profesor de verdad".

El 91% de las usuarias de LinkedIn aseguran haber recibido mensajes inapropiados o de ligoteo al menos una vez, según una encuesta realizada a 1.000 usuarias de esta red social y publicada este mes por la web passport-photo. La mayoría de los mensajes inapropiados que reciben las mujeres en sus mensajes privados en esta red son proposiciones de encuentros románticos o sexuales.

Naturaleza de los mensajes inapropiados o insinuantes en LinkedIn. Passport-Photo

Las actitudes machistas con mayor o menor grado de gravedad son una realidad en auge en las redes sociales, especialmente en aplicaciones de citas como Tinder, Bumble u otras similares, pero también en otras de carácter más general, como Instagram o TikTok. Según datos recopilados por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), un 23% de las mujeres han experimentado acoso en línea al menos una vez en su vida, y se estima que una de cada diez mujeres ya había sufrido alguna forma de ciberviolencia desde los 15 años de edad.

Con todo, puede sorprender que conductas como esta se produzcan en una red social -LinkedIn-, en principio, no pensada en absoluto para establecer ningún tipo de relaciones sexoafectivas entre sus usuarios, sino más bien restringidas a un ámbito laboral o académico.

"Que en determinadas redes sociales que no tengan nada que ver con temas sexuales se den estas conductas machistas es claramente un reflejo de lo que se da en la sociedad. El hecho de que estemos viviendo en una sociedad donde estos valores se dan, hará que se den también en internet", defiende Marc Balcells, profesor de los estudios de derecho y ciencia política de la UOC.

"Da un poco igual el tipo de plataforma que sea porque el tema es que la plataforma, al final, genera este anonimato", declara Balcells. "No porque sea una app de citas tiene que haber más de este tipo de conductas. Cualquier plataforma es susceptible porque hay mensajería privada, perfiles creados que pueden ser falsos y lo máximo que estas plataformas dirán es que ellos crean protocolos y consejos a los usuarios para tratar de evitarlo".

Escasas denuncias y poco efectivas

Tras la publicación de la encuesta anteriormente mencionada, LinkedIn emitió un comunicado en el que definía este comportamiento como "inapropiado y no permitido" y aseguraba haber "invertido en herramientas que ayuden a parar los abusos antes de que el usuario los viera", animando a los usuarios a denunciar este tipo de contenido.

La realidad, según la propia encuesta, es que alrededor del 43% de las usuarias de LinkedIn ha denunciado perfiles de usuarios en múltiples ocasiones por intentar ligar con ellas. Desgraciadamente, casi tres de cada cuatro mujeres usuarias de esta red social aseguraban haber optado por reducir su actividad en la plataforma debido a la conducta inapropiada de otros usuarios.

"Nunca les he denunciado a LinkedIn, simplemente he sido cuanto más cortante posible hasta que se acabó la conversación", declara Fátima -también, nombre ficticio-, una graduada en una carrera de ciencias de 23 años de Madrid que describe hasta tres acercamientos inapropiados por los mensajes directos de la app.

Uno de los mensajes, de un usuario de Australia que decía haber estudiado geología y química, le daba su número de teléfono "para que podamos hablar más", añadiendo que le gustaban "sus grandes sueños y sentido del humor". En otro mensaje posterior, sin haber sido preguntado, le decía que no tenía novia y se interesaba por si ella tenía novio, añadiendo que podía preguntarle "todo lo que quisiera" sobre él.

Otro usuario le decía que se había "enfadado" y "puesto dura" cuando ella empezó a ser más cortante, para, acto seguido, proponerle hablar por Whatsapp y "dejar de lado lo profesional". También le mandó mensajes con flores, aunque no recibiera respuesta y, aún hoy, sigue escribiéndole mensajes privados sin que haya respuesta. "Aunque le dejes en visto vuelve a hablarte", declara Fátima.

"En principio se interesan por tu carrera y luego se van a un ámbito personal y te acaban incluso pidiendo el Whatsapp. Siempre he intentado ser educada, pero cortante. No me gusta nada, no es agradable que en una red social profesional recibas este tipo de mensajes y menos cuando eres nueva y no lo ves venir", declara Fátima.

Cuando se abrió la cuenta, en 2020, recibió un mensaje a su mail de un hombre que se presentaba con nombre y apellidos y decía ser de Finlandia. Le aseguraba haber visto su perfil de LinkedIn y la describía como "preciosa". Tras dar todo tipo de información sobre su vida, el hombre, de 54 años, proponía a Fátima, que por entonces tenía 20, "construir una amistad llena de sustancia, calidad, espiritualidad y potencial", añadiendo también dos fotos supuestamente suyas.

Con todo, Fátima no ha dejado de usar LinkedIn: "Quiero crear un gran círculo de gente con estudios similares, y poder tener oportunidades laborales. Esto de los mensajes te pasa en todos lados. Sé que es raro, pero, si cada vez que pasa algo así cambiamos nuestra forma de hacer las cosas, no haríamos nada".

