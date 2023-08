Cómo pasar las vacaciones con nuestros perros en las Islas Canarias: alojamientos, restaurantes y actividades 'dogfriendly'

Explorar las Islas Canarias es un sueño hecho realidad para muchos amantes de la naturaleza y los viajes. Las playas de arena dorada, las aguas cristalinas y el clima templado hacen de este archipiélago un paraíso vacacional inigualable. Sin embargo, para quienes comparten la vida con un fiel amigo de cuatro patas, planificar unas vacaciones perfectas puede resultar un desafío.

Afortunadamente, estas islas han ido evolucionando para convertirse en un destino cada vez más amigable para los perros, brindando oportunidades emocionantes tanto para los dueños como para sus peludos compañeros.

No obstante, de las ocho islas que compone el archipiélago canario, Tenerife y Las Palmas de Gran Canarias son las dos donde es más posible encontrar alojamientos y actividades para realizar con nuestros perretes, según recoge la guía 'No sin mi perro' realizada por la red de canguros caninos, Rover; aunque no es imposible encontrar opciones también en las otras islas.

Repasamos algunos de los restaurantes, bares, alojamientos y actividades que podemos disfrutar junto a nuestros compañeros de cuatro patas en las fantásticas Islas Canarias.

Alojamientos pet-friendly en las Islas Canarias

Como ya hemos comentado, las dos islas donde más opciones podemos encontrar a la hora de alojarnos en hoteles u hostales junto a nuestros compañeros de cuatro patas son Tenerife y en Las Palmas. En la primera, podemos visitar el Gran Melia Palacio de Isora, situado frente a la playa atlántica de La Jaquita y cerca de los acantilados de Los Gigantes, donde los perretes son totalmente bienvenidos de forma gratuita.

Otra opción es el Coral Teide Mar, un hotel para aquellos que buscan una estancia relajante que admite mascotas bajo petición y de un máximo de 4,5 kilos (independientemente de si se trata de un perro o un gato).

También podemos alojarnos en Dreams Jardín Tropical (en la Costa Adeje), o el MYND, en la misma zona de Tenerife. En ambos complejos admiten mascotas aunque abonando un suplemento de 20 euros por noche.

En cuanto a Las Palmas, podemos viajar con nuestros peludos al Gloria Palace Amadores Thalasso & Hotel (aunque solo si tenemos un perro de tamaño pequeño que no supere los cinco kilos y por un suplemento de 10 euros al día), en el ART Las Palmas, donde también tienen un límite de peso estipulado en los ocho kilos; o en el Hotel Apartamento Bajamar, que no tienen limitación de tamaño, pero si cobran un suplemento de 10 euros por día.

Mirador del Pico de Las Nieves - Gran Canaria EL COLECCIONISTA DE INSTANTES FOTOGRAFIAS Y VIDEO

Dónde comer acompañados de nuestros perros

Las Islas Canarias, además de ser famosas por albergar los planes ideales entre los amantes de la montaña y los de la playa, también atrae visitantes aficionados al turismo gastronómico, ¡incluidos los perros! Por ejemplo, junto a ellos podemos probar los platos típicos de la cocina canaria en La Tasca (Tenerife), que cuenta con una terraza donde se permiten mascotas.

En Tenerife, también podemos comer en el Perenquén (La Esperanza), un local con un ambiente acogedor5 y tradicional con vistas a la montaña y al mar que también admite mascotas; o probar las parrilladas del Guanchinche El Patio (El Cantillo), donde también sirven unos postres caseros obligatorios si pasamos por allí.

Si viajamos a Las Palmas, podemos desayunar o tomar el brunch en la cafetería Fresquito, donde las tortitas, las tostadas con huevos revueltos y las tortillas son su especialidad; disfrutar de un buen vermut en Dorotea, donde nos servirán las tapas típicas de Canarias; o comer en la amplia terraza del Albaricoque (Fataga), con unas espectaculares vistas a la montaña; todos estos acompañados de nuestros perros.

El Perenquén Glotón (Güimar), el restaurante Wine O'Clock (Las Palmas), el vegetariano y vegano Bioloco (Las Palmas) o la cafetería Caracollilo (Gran Canaria), son algunos otros restaurantes y establecimientos donde nuestras mascotas serán bienvenidas.

Actividades para realizar junto a nuestros peludos

Las Islas Canarias también ofrecen multitud de planes que podemos hacer acompañados de nuestros perros, desde visitar sus hermosas playas, hasta rutas por la montaña. Por ejemplo, una de la recomendaciones de la guía 'No sin mi perro' es la visita a la fábrica de Ron Arehucas, en Gran Canaria, una de las más antiguas de Europa que, además, es pet-friendly y ofrece visitas guiadas y una degustación y cata de los diferentes tipos de ron.

Otro plan ideal para compartir con nuestros compañeros de cuatro patas es visitar la Laguna Negra, en la Sierra de Urbión, donde podremos darnos un chapuzón en la piscina natural de la mano de nuestro peludo y disfrutar de un día de desconexión.

Para aquellos amantes del senderismo, la ruta de los Guardianes Centenarios es imprescindible, ya que alberga una de las mejores vistas panorámicas del mar y los acantilados del archipiélago canario, todo un planazo para hacer con nuestros perretes.

Por supuesto, todas las islas cuentan con playas dog-friendly como las de Los Cuervitos, Los tres Peos o Bocabarranco (en Las Palmas); o la de El Puertito o Las Coloradas / El Afre (Lanzarote); y parques en las ciudades por los que pasear junto a nuestros peludos (como el de Cuchillitos Tristán (Tenerife), el Manolo Millares (Las Palmas) o el de La Granja (Tenerife).