Carbón activado, imprescindible en el botiquín de primeros auxilios de nuestras mascotas

Al igual que las personas, nuestros animales de compañía están expuestos a numerosos peligros y problemas de salud. Uno de los más comunes son las intoxicaciones, que pueden venir dadas de diferentes formas, como por ejemplo habiendo ingerido un alimento que resulte tóxico para ellos.

Ante este tipo de problemas, Laura González, veterinaria y divulgadora a través de su canal de YouTube 'Tu Veterinaria', considera imprescindible tener en el botiquín de primeros auxilios de nuestras mascotas carbón activado, ya que se puede utilizar antes de acudir al veterinario, tras una intoxicación.

No obstante, la experta en veterinaria explica que no funciona ante todo tipo de intoxicaciones. "Es un carbón que se ha formulado de forma específica para aumentar sus propiedades absorbentes, capaces de atraer los tóxicos antes de que lo haga el intestino", detalla.

"Hay algunas personas que cuando menciono el carbón activado se piensan que hablo del que se utilizada en las barbacoas o productos cuando se quedan y debo aclarar que no, no tiene nada que ver", añade.

Cómo podemos utilizar el carbón activado

Según explica la especialista en medicina animal, "muchas sustancias son capaces de unirse al carbón activado y, a nivel intestinal, éste no se puede absorber, por lo que no puede coger nutrientes y llevarlos al torrente sanguíneo y, por tanto, se elimina por las heces, junto a los tóxicos que queremos eliminar".

"Aquí es importante mencionar que, cuando damos carbón activado a nuestras mascotas, las heces siguientes a la toma, serán completamente negras, con lo cual, no hay que asustarse, es simplemente el color del carbón", asegura.

Pero, ¿en qué casos de intoxicación podemos darle a nuestros peludos carbón activo? González advierte que este método no es eficaz para todo tipo de intoxicaciones, empezando porque no sirven contra los tóxicos que no se ingieren. "Por ejemplo, no tendrá ningún efecto ante intoxicaciones por pipetas antiparasitarias", ejemplifica.

"El carbón activado se da ingerido, por lo que si tenemos un tóxico que se da con la piel, el carbón no nos va a aportar beneficios, algo que sí podrá funcionar con los tóxico que se ingieren, aunque aquí hay que matizar también", explica la experta.

Cuando tenemos una intoxicación por una ingesta de uno de los tóxicos que sí se une al carbón activado sí será útil

En este sentido, la veterinaria explica que no todos los tóxicos se van a unir al carbón y enumera varios de ellos en un listado: "Lejía u otros productos de limpieza, alcohol o etilenglicol, los derivados del petróleo...", expresa.

"Cuando tenemos una intoxicación por una ingesta de uno de los tóxicos que sí se une al carbón activado, sin embargo, sí será útil, aunque hay que administrárselo al perro o al gato siempre que no hayan pasado más de dos horas desde que ingirió el tóxico", advierte González.

Esto se debe a que el carbón activado se une al tóxico e impide que el intestino delgado de absorban las sustancias malignas, pero si pasa demasiado tiempo y esto ya ha ocurrido, no tiene sentido darles el carbón. "Por ello, tenemos que tener la precaución de darlo antes de que pasen esas dos horas", insiste.

Si el animal está inconsciente, no hay que administrarle ni carbón, ni nada vía oral

"Y, aunque pueda parecer obvio, nunca jamás vamos a dar el carbón activado a un animal que esté inconscientes, ya que no va a poder ingerirlo y tendrá muchas papeletas para que se vaya al sistema respiratorio y agravemos la situación", advierte. "Por ello, no hay que administrarle ni el carbón, ni nada vía oral".

Este producto podemos encontrarlo en casi cualquier lugar: tiendas online, farmacias, tiendas de animales e incluso en nuestra clínica veterinaria. "Si tenemos dudas, siempre podemos preguntar a nuestro veterinario sobre qué marca comprar y la dosis", añade González.

En cuanto a cómo administrarlo, hay muchas formas. La veterinaria antes utilizaba el carbón en polvo diluido en agua, pero reconoce que es "muy engorroso" y además "hay que calcular cuánto debemos mezclar". "Hoy en día hay otras fórmulas ya preparadas tanto en formato líquido, como en formato de gel o pasta, e incluso en comprimidos", concluye.