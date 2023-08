Tres mujeres asesinadas por violencia machista en solo 24 horas dejan a seis menores huérfanos

Al menos tres mujeres han sido presuntamente asesinadas por sus parejas o exparejas en las últimas 24 horas. Uno de los crímenes machistas ya ha sido confirmado por el Ministerio de Igualdad y, de confirmarse los otros dos, la cifra de víctimas mortales por violencia de género se elevaría hasta 35 en lo que va de año, 1.219 desde 2003.

El primero tuvo lugar este lunes en el barrio de Pescadería de Almería. Una mujer, de 27 años y origen marroquí, fue degollada por su marido, también marroquí, que contaba con antecedentes policiales y fue detenido tras el crimen. La víctima, que no había presentado denuncias previas por malos tratos contra su pareja, tenía tres hijos menores de edad, que ahora están a cargo de la Junta de Andalucía.

Los tres hijos menores de la víctima presenciaron los hechos y alertaron a los vecinos de lo ocurrido, según informaron fuentes de la Policía Nacional. Hasta el lugar del crimen se desplazaron efectivos de la Policía Local y Nacional, así como los servicios sanitarios, que solo pudieron certificar el fallecimiento de la víctima.

Este martes se han registrado otros dos asesinatos de mujeres presuntamente a manos de sus parejas: el de una de 31 años en Pozoblanco (Córdoba) y otra de 91 en Valle Guerra (Tenerife). Estos dos últimos casos todavía no han sido confirmados por Igualdad.

El primero lo ha destapado la hija de tres años de la pareja, quien ha hallado los cadáveres de sus padres en la casa donde vivían. Según las primeras investigaciones de la Guardia Civil, la mujer habría muerto por un disparo con arma de fuego.

Fuentes próximas a la investigación explican que la víctima ya había interpuesto denuncias por maltrato en el pasado, aunque desde 2018 no estaban activas, por lo que ahora no constaban medidas de protección ni de alejamiento. Lo que sí ha trascendido es que ambos estaban en trámites de separación. De hecho, la mujer llevaba semanas buscando un piso de alquiler en Pozoblanco, según recogen sus redes sociales. "Busco urgente piso de 3 habitaciones o 2, ya me da igual pero me urgen para antes de 10 días", es uno de los mensajes que se puede leer en su perfil de Facebook.

Asimismo, la Policía Nacional ha detenido en la tarde de este martes en Valle Guerra, Tenerife, a un hombre de 92 años por la muerte violenta de su pareja, de 91. La víctima presentaba indicios de muerte violenta y todo apunta, recalcan fuentes policiales, a el hombre parece tener algún tipo de demencia.

Tres asesinatos que dejan a un total de seis hijos menores de edad huérfanos, lo que eleva el número de menores huérfanos por violencia de género a 36 en lo que va de año y 413 desde 2013.

Cabe recordar que el Ministerio de Igualdad convocó el pasado mes de julio un comité de crisis por el elevado número de asesinatos machistas, nueve en un mes, ante los que alertó de la peligrosidad del verano para las mujeres víctimas de malos tratos y pidió la colaboración ciudadana para denunciar estas situaciones.

Pedir ayuda

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.