Igualdad confirma que solo una de las ocho asesinadas en julio había denunciado maltrato y pide estar más "alerta" en verano

Al término de otro mes de julio muy negro en violencia machista extrema, con al menos ocho mujeres asesinadas presuntamente por sus parejas o exparejas que dejan cuatro menores de edad huérfanos, el Ministerio de Igualdad ha pedido a la sociedad activar "una especial alerta" en verano para ayudar a las víctimas a escapar de la violencia.

"Recordad que estos meses necesitamos una especial alerta, todas las instituciones y toda la sociedad. Siempre podemos hacer algo para tender la mano a una víctima. Ante la más mínima duda no lo dejéis pasar, llamad al 016 o al 112 si es una emergencia", ha pedido a través de Twitter la ministra de Igualdad, Irene Montero, al término de la reunión del gabinete de crisis en el que se ha analizado, caso por caso, los ocho asesinatos ocurridos en julio.

La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, compareció para dar cuenta de las conclusiones del gabinete y confirmó que solo una de las ocho mujeres presuntamente asesinadas por violencia machista había denunciado antes a su agresor. Se trata de una mujer de 54 años asesinada por su marido en Humilladero, Málaga. El resto no estaban ni bajo el radar de la Policía ni del sistema judicial.

Rosell consideró esencial la implicación social para lograr la detección precoz, apelando a que en muchas ocasiones las mujeres víctimas de la violencia no pueden tomar ellas mismas la iniciativa de la denuncia. Y ha hecho un llamamiento específico a la implicación de las familias que detecten los malos tratos de que los denuncien "antes de que sea tarde".

La delegada contra la violencia de género ha recordado que "el verano es una época, especialmente julio, comprometida y hay que estar más alerta ante la violencia machista extrema". Según las estadísticas de Igualdad, julio es el mes con más víctimas casi cada año. Este 2023 podrían ser cerrar con hasta ocho asesinadas, si se confirma el caso de Utrera. En 2010 y en 2019 ascendieron a diez las asesinadas, según Rosell.

El ministerio también ha mostrado preocupación por el hecho de que tres de las ocho asesinadas fueran jóvenes veinteañeras. "No habían cumplido los 30 años", ha lamentado la delegada Rosell antes de considerar "muy importante" que a la juventud no le lleguen mensajes que relativizan o niegan la violencia. Ha pedido que cale el mensaje de que no solo los asesinatos son violencia machista, como no solo las violaciones grupales son agresiones sexuales.

Tras defender que España cuenta con un sistema "modélico" a nivel internacional en la lucha contra la violencia de género, Rosell ha insistido en pedir que la ciudadanía se muestre intolerante con cualquier forma de violencia de género y preste ayuda formada e informada a las víctimas. "Este rechazo salva vidas".

Asesinatos machista en julio