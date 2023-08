Aumenta la presencia de jabalíes en playas y ciudades españolas: "Es la punta del iceberg"

Los jabalíes se han convertido en los nuevos turistas de las playas del litoral mediterráneo. Durante la última semana, playas de Marbella (Málaga) y Cabanes (Castellón) han sido testigos de la irrupción de piaras de estos mamíferos, que se acercaban a los contenedores de residuos y las neveras de los bañistas. También han asaltado las zonas residenciales, como han presenciado los vecinos del Cabo de Gata.

Durante los últimos años, estos animales se han ido acostumbrando a campar a sus anchas por las zonas urbanas del país, y lo cierto es que la expansión es alarmante: la población de esta especie supera el millón, se ha duplicado en las últimas dos décadas y podría volver a hacerlo para 2025 si no se toman medidas adecuadas, según el Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos (IREC). Ante una inminente necesidad de frenar este avance, cabe preguntarse cuáles son las causas y las posibles soluciones que se deben tomar al respecto de este fenómeno.

Una especie sin depredador

"Los jabalíes solo tienen un depredador, y nos lo estamos cargando". Andrea Torres, coordinadora del Departamento de animales salvajes de la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA), cuenta a 20minutos.es las principales claves del crecimiento imparable de la población de esta especie. La primera razón es un factor biológico: el jabalí ya casi no tiene depredadores; luego si no hay depredadores, habrá más jabalíes y se alterará inevitablemente el ciclo vital del animal.

Hablamos, en concreto, del lobo, el único depredador que puede tener un impacto grande en la mortalidad de los jabalíes. El problema es que "la población de lobos se ha visto disminuida muchísimo", hasta el punto de que en algunas comunidades autónomas directamente "no hay" ejemplares del carnívoro. "En los países donde hay más lobos no tienen tantos problemas con los jabalíes", asegura.

Al descenso de la mortalidad provocada por la pérdida del lobo se une el consecuente aumento de la natalidad: "La tasa reproductiva de los jabalíes ha incrementado en los últimos años" porque "el jabalí es un animal omnívoro y se puede alimentar de muchísimas cosas". Esta condición natural, unida a la ausencia de depredador, hace que muchos de estos animales terminen "sobrealimentados", lo que a su vez lleva a un "aumento de colesterol que tiene como consecuencia que aumente la tasa de reproductividad".

El ecosistema ha cambiado

José Francisco Ruiz Pons, científico del IREC, revela a este periódico que el hábitat natural de los jabalíes es más propicio al aumento de su población. Pons asegura que "la superficie de matorral ha incrementado notablemente en los últimos 50 años" y que ello ha hecho aumentar el número de jabalíes, en parte, gracias a la industria cinegética, que ha permitido que "las condiciones del medio fuesen favorables".

También el cambio climático está generando que la población de jabalíes sea mayor, como resultado de "inviernos más suaves". Con esta idea también coincide Andrea Torres, que añade que "ahora se pueden reproducir en épocas del año que antes no podían". En definitiva, inviernos suaves hacen "aumentar la supervivencia de los jabalíes".

¿Por qué se acercan entonces a las ciudades?

Si bien un aumento descontrolado de la población rema en contra de un correcto orden del hábitat natural, existen múltiples factores que están provocando un desbocado acercamiento de los jabalíes a las zonas urbanas... y todo parece indicar que el ser humano está detrás.

Torres insiste en que la irresponsabilidad humana juega un papel fundamental en esta tendencia: "Los animales vivían en el bosque y hemos fragmentado su hábitat". La degradación del ambiente natural de los jabalíes y su división en fracciones está desencadenando que la especie desarrolle una "capacidad de dispersión" que les lleva a "cruzar carreteras e ir por donde puedan en busca de alimentos".

El experto del IREC, por su parte, añade que "muchas grandes ciudades han crecido hacia afuera y han invadido zonas rurales", y manifiesta que "esta fragmentación del hábitat tiene muchísimas consecuencias sobre el comportamiento y la necesidad de moverse de los jabalíes". Explica que circunstancias como incendios o cortes forestales "les obliga a moverse más, lo que hace que se dispersen y terminen cruzando carreteras, ríos...".

El humano, el mayor responsable de su llegada

Una vez los jabalíes se aproximan a las ciudades a causa de la dispersión (también provocada por nosotros) los ciudadanos no hemos sabido frenar su llegada. En primer lugar, "hay parte de la población que se ha acostumbrado a alimentar a estos animales" pensando que les hacen un favor, cuando realmente "les están haciendo un mal mayor, porque van a vivir más y les van a acabar matando", dice la experta.

En segundo lugar, la bióloga denuncia que "dejamos residuos donde no debemos, y no los tenemos bien gestionados". La alimentación de los jabalíes se acerca cada vez más a la artificialidad y a la dependencia humana, pues "si una hembra aprende que al lado de los contenedores puede encontrar comida, luego le enseñará eso a sus crías", por lo que este problema es estructural y, si no se le pone solución, será irreversible.

"Los jabalíes han perdido el miedo al ser humano, y eso es muy malo"

Otro error que la experta de la FAADA resalta es la gestión de la vegetación que hay en zonas urbanas: "Hay parques con alimentación fácil y buena para los jabalíes y cuando los jabalíes llegan a una ciudad o un pueblo pueden aprender muchísimas cosas. Torres destaca la "inteligencia" de los animales y advierte: "Los jabalíes han perdido el miedo al ser humano, y eso es muy malo".

¿Qué pasa con las playas?

La aparición de jabalíes en las playas es principalmente una consecuencia más del acercamiento a zonas urbanas. Ruiz Pons sostiene que "se ve que se acercan a las playas porque alrededor hay muchísimos de ellos". "Es la punta del iceberg", avisa.

Andrea Torres soporta la misma idea: "Principalmente es una consecuencia más". Sin embargo, agrega que "en la playa hay mucha gente sentada en la arena" y que, a diferencia de lo que ocurre en una mesa de picnic donde "no tienen la comida a la altura", en la arena "es más fácil acceder a la comida".

Un riesgo para la salud

Permitiendo la entrada de jabalíes, no solo perjudicamos a la especie en sí, también a nuestra propia salud. Un estudio de investigadores del CEU y la UAB revela que la exposición al parásito Criptosporidiosis -que todavía carece de tratamiento médico y controles específicos- es muy elevado en los jabalíes; sobre todo entre los ejemplares encontrados en la zona del Mediterráneo... y pueden transmitirlo a los humanos.

Por otro lado, en la búsqueda de comida en las zonas urbanas, los jabalíes destrozan los espacios residuales, como contenedores o basuras. El resultado de la busca de alimentos afecta a la salud de todos: la nuestra por el impacto ambiental que dejan, y la suya propia al engullir plásticos y otros materiales como papel de aluminio. Así, la bióloga Torres avisa: "Han aprendido a volcar basuras y este aprendizaje se transmite".

Los jabalíes habituados a la ciudad suelen comer basura de papeleras y contenedores, un alimento nada saludable para estos animales -a menudo, engullen plásticos y otros materiales como papel de aluminio-. Carles Conejero - SEFaS (UAB)

Por último, el mayor impacto a la salud: el jabalí es el animal salvaje que más accidentes de tráfico causa en España, cobrándose la vida de miles de personas en nuestras carreteras. Solo en Madrid y solo en seis años, los jabalíes han causado 800 accidentes de tráfico, según datos de la DGT. El más reciente de los siniestros provocado por un jabalí ha ocurrido este mismo martes, con el fallecimiento de dos jóvenes de 18 años en Lugo.

En busca de una solución

Ante tanto inconveniente, la búsqueda de una solución, dicen las fuentes consultadas, debe ser una prioridad. Hasta ahora, la opción más ejecutada ha sido la caza, pero los expertos no tienen claro que sea la alternativa más efectiva. "La caza se ha aumentado en los últimos años la caza y esto no ha frenado la presencia de jabalíes; de hecho, han aumentado los accidentes y la dispersión", declara la bióloga.

Por su parte, el científico del IREC ahonda en que "en escenarios urbanos la caza ha dejado de ser una opción de control", entre otros motivos, por una cuestión estructural: "La población de cazadores está envejecida".

De este modo, se busca "reducir las poblaciones de jabalíes mediante control selectivo" y algunas muestras están teniendo, según el experto, "buenos resultados". La coordinadora Torres especifica la "esterilización" de ejemplares como alternativa. No se trata de eliminar la caza, sino "crear un complemento" de ella para "extender la población a largo plazo".

En conclusión, los expertos recalcan que se deben buscar soluciones reales a este problema. "Tenemos que ver todos los problemas que hay de raíz y a la misma vez atajar todos ellos", cuenta la experta de la FAADA, y reitera que "la administración lo que ha hecho es caza, caza y más caza", cuando eso solamente es "un parche", y no ataja el origen del problema. Según Torres debe haber una respuesta múltiple que nos haga volver a la premisa de que "la naturaleza se regula por sí misma".