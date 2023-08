Génova despeja dudas en el PP y en Vox y afirma que Feijóo está "obligado" a ir a la investidura tras su victoria el 23J

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, está dispuesto a presentarse a una sesión de investidura porque lo considera una "obligación" después de que su partido ganara las elecciones el pasado 23 de julio. Así lo ha asegurado este jueves uno de sus hombres fuertes en Génova, el vicesecretario general de Organización del PP, Miguel Tellado, que, frente a las dudas sobre la conveniencia y el éxito de este movimiento dentro del PP y por parte de Vox, ha explicado en una entrevista en RNE que se están buscando apoyos, tanto para poder presidir la Mesa del Congreso como, después, para que el líder popular, pueda presentarse a una sesión de investidura.

"Nos hemos presentado a las elecciones y hemos dicho abiertamente que para ganar y gobernar. Debemos presentarnos a la investidura porque contamos con el respaldo de ocho millones de españoles, somos la fuerza más votada y porque hay una dinámica de cambio", ha razonado Tellado, en alusión a los resultados electorales del PP en las municipales y autonómicas del 28 de mayo y en las generales del 23 de julio, que el PP ganó "con 137 escaños, 16 más que el PSOE", siendo "la fuerza más votada en 40 de las 50 provincias y con mayoría absoluta en el Senado".

"Cómo no vamos a vamos a concurrir a una sesión de investidura", se ha preguntado Tellado, que ha añadido que de ese modo Feijóo dará "respuesta a estas ansias de cambio que han manifestado las urnas".

Estas palabras de uno de los dirigentes populares más cercanos al líder del PP -Tellado fue secretario general del PP de Galicia entre 2016 y 2022 y acompañó a Feijóo a Madrid cuando asumió la presidencia de partido nacional- reafirman las intenciones del candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, frente a las dudas que se han suscitado entre otros dirigentes, a medida que pasan los días y el PP no solo no ha ganado más apoyos que los que ya se daban por supuestos -Vox y UPN- sino que otros como Coalición Canaria no tienen para nada claro su apoyo al PP, a pesar de que los dos partidos gobiernan juntos en las islas.

Este mismo jueves, el vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha expresado estas dudas en un entrevista en TVE. "Somos conscientes de que al señor Feijóo le va a ser difícil conformar una alternativa de Gobierno".

