El pez araña, otro de los animales típicos de las playas españolas: dónde se encuentra, cómo evitarlos y qué hacer si nos pica

La llegada del calor hace que muchas picaduras de los animales sean el día a día de nuestro verano. A las temidas medusas hay que sumar otro animal marino que se encuentra en las orillas de las playas. Su nombre científico es 'Trachinus draco', aunque es más conocido como pez araña, pez escorpión, escaparote o faneca brava.

Se trata de un pez con espinas que es muy común en las aguas del Mediterráneo, el Cantábrico y en la zona este del Atlántico. Es muy pequeño y se suele esconder en la arena para camuflarse. Aunque no son agresivas, tienen espinas venenosas que pueden causar dolor y otras complicaciones si se pisan sin darnos cuenta mientras estamos en la orilla.

Por ello, es importante saber qué debemos hacer en caso de sufrir una de sus picaduras. Es lo que ha explicado Miguel Assal, un experto sanitario que cuenta con más de 2 millones de seguidores en su cuenta de TikTok, donde ha compartido un vídeo sobre qué hacer en caso de que nos pique uno de estos peces.

Según cuenta Assal, lo primero que debemos hacer si notamos un pinchazo de este tipo es buscar el puesto de socorrismo y, si no hay, el chiringuito más cercano. Allí tendremos que pedir un cubo de agua caliente e introducir nuestro pie en él.

El experto aclara que el agua debe estar caliente, no templada. "Lo más caliente que puedas aguantar sin quemarte" explica. Una vez hayamos metido nuestro pie, debemos esperar media hora y notaremos como el dolor se va reduciendo.

Después, si todavía notamos que en la planta del pie continúa algún resto del animal, el experto señala que bajo ningún caso debemos limpiarlo con una toalla, sino que debemos hacerlo con una tarjeta de crédito que tengamos a mano para poder así raspar la piel. A la vez tendremos que apretar la zona como si estuviéramos explotando un grano.

Por último, si seguimos notando algún tipo de malestar o anomalía, el experto aconseja acercarse hasta el centro de salud más cercano para recibir asistencia médica en caso de que fuera necesario.

¿Cómo podemos prevenir su picadura?



Ante todo, la mejor forma de que no nos pique es evitar a estos peces y tratar de no molestarlos. Por ello, lo mejor es meterse en el agua con cangrejeras o fanequeras que, aunque pueda resultar incómodo, es lo más efectivo para tratar de no pisarlos.

Otra forma de evitarlos es pisar la arena arrastrando los pies ya que así evitaremos pisar las espinas de su aleta dorsal. Además, sus picaduras se producen sobre todo en marea baja, por lo que evitar los baños en bajamar es también otra opción.