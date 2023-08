Aparecen medusas 'alien' en España: cómo actuar si te pica, en qué playas están y diferencias con la carabela portuguesa

En el vasto y misterioso reino marino, existen criaturas asombrosas que despiertan la curiosidad de los científicos y nos permiten maravillarnos ante la diversidad de la vida. Entre ellas, destaca la medusa Rhizostoma luteum, bautizada como medusa 'alien' por su gran tamaño, y que ha sido avistada este verano en España, en concreto en Mazarrón (Murcia).

Hablamos de una especie de cnidario que sigue presentando nuevos hallazgos y desafíos para la ciencia marina. Conocida por su singular morfología y gran tamaño, la Rhizostoma luteum ha cautivado a biólogos y aficionados por igual.

Una medusa de características únicas

El nombre de la especie proviene de dos términos griegos: "rhizó", que significa "raíz", y "stoma", que se traduce como "boca". Esta denominación se debe a una característica única de esta medusa: posee varios tentáculos rastreros que se asemejan a las raíces de las plantas, además de una boca prominente. Esta particularidad la diferencia de muchas otras especies de medusas, lo que la convierte en un sujeto de especial interés para los investigadores.

Gran tamaño: hasta 60 centímetros

Una de las características más notables de la Rhizostoma luteum es su tamaño impresionante. Esta medusa puede alcanzar un diámetro de hasta 60 centímetros, lo que la convierte en una especie fácilmente visible en el agua. Su campana, la parte superior en forma de sombrero de copa, generalmente presenta un color azul pálido o blanco y está adornada con una serie de verrugas blancas que añaden a su singular aspecto. Además, bajo la campana, exhibe ocho tentáculos orales ramificados de color azul pálido, que ayudan a capturar presas y desplazarse con gracia en las corrientes marinas.

En qué zonas y playas se encuentra la medusa 'alien'

La distribución de la Rhizostoma luteum se concentra principalmente en la región del Mediterráneo, en España se puede llegar a ver en zonas costeras y playas de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares.

No obstante, se ha observado en el Atlántico oriental, desde Portugal hasta Senegal. Aunque no se considera una especie abundante, cuando aparece en los mares, llama poderosamente la atención, especialmente durante las llamadas "floraciones de medusas", fenómeno donde grandes cantidades de medusas se concentran en áreas específicas. En los últimos años, los informes de avistamientos de esta medusa han aumentado, lo que podría deberse al calentamiento de las aguas o a variaciones en los ecosistemas marinos.

No representa un peligro relevante para los humanos

A pesar de su imponente apariencia, la medusa Rhizostoma luteum no representa un peligro significativo para los seres humanos. Su picadura, aunque puede causar irritación de la piel y enrojecimiento, rara vez conlleva complicaciones más serias.

Sin embargo, como ocurre con cualquier criatura marina, algunas personas pueden experimentar reacciones alérgicas a su picadura, lo que puede requerir atención médica.

Medusa fascinante

El conocimiento sobre esta fascinante medusa continúa evolucionando, y los avances tecnológicos en la observación y estudio de los organismos marinos han permitido obtener información más detallada sobre su comportamiento, hábitats y ciclo de vida. La Rhizostoma luteum se convierte así en un desafío atractivo y enigmático para los científicos marinos, quienes buscan desentrañar sus secretos y su importancia en el equilibrio de los ecosistemas acuáticos.

Diferencias entre la medusa alien y la carabela portuguesa: picaduras, forma y tamaño

Carabela portuguesa. Getty Images

La medusa 'alien' y la carabela portuguesa son dos especies diferentes de cnidarios y presentan diferencias significativas en su morfología, comportamiento y picaduras.

Tamaños muy diferentes

Respecto a la morfología, la medusa Rhizostoma luteum o 'alien' tiene una campana en forma de sombrero de copa, con un diámetro que puede alcanzar hasta 60 centímetros. La campana es generalmente de color azul pálido o blanco, con verrugas blancas. Tiene ocho tentáculos orales ramificados de color azul pálido.

Por su parte, la carabela portuguesa (Physalia physalis), también conocida como "botella azul" o "fragata portuguesa", tiene una apariencia distintiva con una flotador o vejiga flotante que se asemeja a una vela de barco. Debajo de esta flotador, tiene tentáculos largos y venenosos que pueden alcanzar varios metros de longitud.

En cuanto al comportamiento, la medusa Rhizostoma luteum es una medusa no pelágica, lo que significa que suele encontrarse en aguas costeras y no suele desplazarse activamente en el océano. Por contra, la carabela portuguesa es una especie pelágica, lo que significa que vive en alta mar y es arrastrada por las corrientes oceánicas. No tiene una capacidad de natación activa, depende en gran medida de las corrientes para su desplazamiento.

Picadura de medusa alien versus carabela portuguesa

En cuanto a las picaduras, la medusa alien no es considerada peligrosa para los humanos. Su picadura puede causar irritación de la piel y enrojecimiento, pero rara vez conlleva complicaciones graves. En cambio, la carabela portuguesa tiene tentáculos largos y venenosos con células urticantes que liberan toxinas. Su picadura puede ser extremadamente dolorosa y peligrosa para los humanos, causando reacciones alérgicas graves e incluso en algunos casos, requiere atención médica urgente.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.