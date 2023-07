Todos los ojos en la instrucción IG-40-5 del Ejército: ¿tomará ejemplo España de EE UU y publicará sus expedientes ovnis recientes?

Hemos visto esta semana un nuevo ejemplo de que algo parece haber cambiado en la Administración de los Estados Unidos respecto a los ovnis. Ya no es solo que les hayan cambiado el nombre, ahora son Unidentified Aerial Phenomena (UAP, fenómenos aéreos no identificados), sino que ha reconocido que los 'expedientes X' existen. En 2021, el Pentágono salió del armario creando una oficina sobre fenómenos aéreos no identificados.

¿Tomará ejemplo el Ejército español de EE UU y hará públicos los casos de fenómenos anómalos no identificados? Nada indica que vaya a ocurrir, pero el caso norteamericano, ese aporte de luz (y de dudas, por supuesto) incrementa la presión para que los países europeos hagan lo mismo.

Fenómenos extraños en el espacio aéreo español

Los expedientes X españoles se llaman IG 40-5. Con esta numeración el Ministerio de Defensa bautizó en 1992 la instrucción general del Ejército del Aire referente a la elaboración de expedientes sobre avistamientos de ovnis. Se compone de 29 páginas y 17 son de preguntas al presunto testigo del presunto ovni. Otras tres páginas son para el juicio del Oficial informador.

Imagen de un ovni captado por la Marina de Estados Unidos. Jeremy Corbell / YOUTUBE

El IG 40-5 se refiere, literalmente, a las "normas a seguir tras la notificación de avistamientos de fenómenos extraños en el espacio aéreo nacional" relativas a la recepción de información sobre avistamientos de fenómenos extraños dentro del Espacio Aéreo Nacional, el procedimiento de elaboración de los informes y la clasificación, tramitación y custodia de los mismos.

En dicha instrucción general se establece que hasta su desclasificación los expedientes tendrán la consideración y tratamiento de confidencial y que el organismo responsable de su custodia será la sección de Inteligencia del Mando Aéreo de Combate (MACOM).

Asunto confidencial

Y en eso están los militares españoles, en que lo de los ovnis y "cosas" similares son un asunto confidencial. Se demostró el año pasado, cuando en mayo un particular hizo una petición de información.

"Me gustaría conocer si en la actualidad existe una normativa en vigor y cuáles son sus parámetros. Asimismo, estoy interesado en saber qué tratamiento se da desde el Ejército del Aire o cualquier otra instancia militar afectada a este fenómeno. También pido información y acceso a casos posteriores a los recogidos en la citada Biblioteca Virtual que, por su naturaleza, sean susceptibles de ser conocidos de forma pública. O en su defecto el número de expedientes de este asunto que existen en la actualidad", decía aquella solicitud de acceso a información presentada en la Unidad de Información de Transparencia del Ministerio de Defensa.

"Por tanto, por su naturaleza y hasta que no se realice la desclasificación de los expedientes estos no pueden ser conocidos de forma pública", respondió Defensa en julio de 2022 en un documento firmado por el general segundo jefe del Estado Mayor del Aire, Ignacio Bengoechea Marti.

1962-1995: desclasificados 80 informes

Se mantiene pues el secreto para los casos más recientes. Pero ¿qué considera Defensa un avistamiento reciente? Pues a todos los acontecidos después de 1995. Es decir, cualquier episodio ovni de los últimos 30 años es aún confidencial.

Por su naturaleza y hasta que no se realice la desclasificación de los expedientes estos no pueden ser conocidos de forma pública"

En 2016 el Ministerio publicó digitalmente 80 informes desclasificados (casi 2.000 páginas) de supuestos avistamientos en España de naves u objetos claramente desconocidos. La referencia de casos empezaba en 1962, con uno ocurrido en San Javier (Murcia) y terminaba en Morón de la Frontera (Sevilla), en 1995.

"Mejor foto de un ovni", tomada en 1990 en las Tierras Altas de Escocia. Sheffield Hallam University

"Algunos son avistamientos en un solo lugar, mientras que otros abarcan varios puntos de la geografía española, dado que son vistos desde un avión o coinciden en la fecha y descripción en distintas ubicaciones", explicó Defensa entonces.

Esos informes desclasificados (casi 2.000 páginas) estaban depositados en la Biblioteca Central del Ejército del Aire. Se digitalizaron y publicaron en 2016 en la Biblioteca Virtual de Defensa. Efectivamente, si acudimos a esa web y escribimos ovni en la ventana de búsqueda aparecen hasta 83 referencias de casos ovni (desde 1962 a 1995).

¿Sólo dos 'expedientes X' del Ejército?

Según esa base de datos, los dos únicos 'expedientes X' del Ejército español, es decir, casos no resueltos (no explicados), se remontan a 1978. El primero sucedió el 14 de julio de ese año en Mazarrón (Murcia). Según el informe, un grupo de soldados avistó durante unos ejercicios en plena noche un fenómeno luminoso muy potente cercano al suelo que se prolongó durante 90 minutos.

El segundo caso es más impreciso. Se refiere a un suceso acontecido el 9 de septiembre de 1978 sobre el mar Mediterráneo, a unos 140 kilómetros de Barcelona. Una intensa luz en el cielo sorprendió a los pilotos de un vuelo comercial.

Así las cosas, parece que vamos a tener que seguir esperando para que en España tengamos "un David Grusch" que cuente con cierto detalle y alguna autoridad el avistamiento de alguna nave aérea no humana. Quién sabe, a lo mejor, como la Casa Blanca, también el Gobierno español esté en posesión de un artefacto de origen extraterrestre o de restos biológicos de sus ocupantes.