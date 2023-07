Mario Vaquerizo siempre se ha abanderado de su libre opinión en sus múltiples apariciones públicas, lo cual le ha valido un buen número de críticas en muchas ocasiones, especialmente cuando se ha pronunciado sobre política, ha lucido motivos como los de La Legión o ha comparado los mensajes que recibe con la censura de la dictadura. Y, quizá por todo este revuelo, ha decidido que no se va a pronunciar más sobre ciertos temas.

Así lo demostró en una entrevista con Europa Press donde le preguntaron por si estaba contento con los resultados de las elecciones generales. "Contento con la democracia y contento con poder ejercer el derecho a voto. Ya, lo que piense yo, no... Es que yo no soy líder político", respondió el líder del grupo Nancys Rubias.

"Es que me he dado cuenta últimamente, no sabía que era tan importante, de que mi opinión sirve tanto a la gente", comentó, irónico, en referencia a la relevancia que le dan a sus palabras. "Yo soy una entretenedora, una obrera mediática, vengo a entretener, vengo a ser orquesta, vengo a cantar las canciones de otros que me gustan y vengo a hacer la vida más feliz a la gente".

"Yo a David Bowie y a Andy Warhol no le preguntaría si están contentos con las elecciones de Kennedy o de Churchill, o si eran democráticos o republicanos. Lo que quiera cada uno", continuó declarando al reportero.

"Yo estoy a favor de la libertad de expresión, que nos ha costado mucho conseguirla. Y cada maricón que haga lo que le salga del mismísimo", concluyó el tema y, después, habló de la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro, la cual le parece una "lástima" pero hay que verlo con normalidad, porque "las parejas se rompen".