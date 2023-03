Mario Vaquerizo fue uno de los invitados del último programa de Déjate querer. El artista, que fue entrevistado por Paz Padilla, quiso dejar constancia de sus ideas sobre la libertad y al censura que, según él, hay actualmente en España.

Según su punto de vista, en nuestro país no hay libertad de expresión, o, en palabras del artista, "no como antes". "Mi mujer en Pepi, Lucy y Bom tenía dieciséis años, y no podría hacer esa película ahora. A mi suegra le habrían mandado a la cárcel por cosas del defensor del menor", señaló, antes de decir: "Estoy diciendo cosas incorrectas, pero yo es que soy políticamente incorrecto".

"Hemos retrocedido mucho. Mi familia ha vivido una dictadura y yo ahora me siento identificado. No puedes decir lo que piensas. Se supone que habíamos avanzado mucho", continuó en su discurso Vaquerizo.

Entonces, Paz Padilla comentó que "tenemos que ser libres", ante lo que Mario hizo alusión a la autocensura: "La autocensura es el mal de las personas que queremos ser libres. Debemos decírselo a los jóvenes, que ven como real lo que ven en redes sociales. Una opinión no es información".

Además, el marido de Alaska habló también habló de la polémica al ser imagen de la campaña de Ayuso para promocionar Madrid: "Yo he ido a promocionar mi ciudad favorita, que es Madrid. Para mí, Madrid está exenta de cualquier connotación política y, quien quiera entenderlo, bien, y, quien no, no. Y como tú me insultes por solo el daño que le estás haciendo a mi madre, llego ahí y te 'moñeo'. Y ahora que me metan en la cárcel si quieren".