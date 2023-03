Toñi Moreno habla abiertamente de su salida del armario: "Nunca me escondí, pero temía no ser aceptada. Me quité 30 kilos de encima"

Toñi Moreno se encuentra en uno de sus mejores momentos, tanto en lo personal como en la profesional. Madre de una niña, acaba de estrenar su nuevo programa, Plan de tarde, en las tardes de los domingos de La 1.

Precisamente este nuevo espacio tendrá este domingo una invitada muy especial para la andaluza: Laura Pausini.

A ella le ha dedicado un bonito post, recordando, en sus palabras, cuando esta le "sacó del armario". "Casi cinco años de aquella entrevista donde supuestamente "me sacó del armario". Esa noche consiguió mi teléfono y me pidió disculpas porque dio por sabido un secreto a voces", empieza la presentara, en un post que ilustra con una foto de ambas.

"Yo en aquel momento no fui consciente del alcance que iba a tener esa anécdota en mi vida. En la entrevista que veréis mañana en RTVE , básicamente le doy las gracias a Laura Pausini porque, su ingenuidad y su naturalidad me ayudó a liberarme de un miedo absurdo. Me quitó de golpe treinta kilos de encima", relata, sobre la entrevista que le hizo a la artista italiana en Viva la vida.

"Nunca me escondí , pero temía no ser aceptada, lo de siempre. A veces eres tú, tú propio armario. Años después me he encontrado a la misma adolescente que ganó el Festival de San Remo con tan solo 18 Años. Con los mismos miedos y la misma ilusión. Será eso de que los miedos nos hacen ser humildes y no perdernos en los egos, aunque a veces creamos tocar las estrellas. Gracias, siempre en mi corazón", zanja la presentadora, sobre la intérprete de La soledad.