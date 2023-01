La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado este lunes el plató de Espejo Público, donde ha conversado con Susanna Griso acerca de los temas más polémicos de la actualidad política.

Así, la del Partido Popular ha defendido la campaña protagonizada por Mario Vaquerizo, donde el artista alaba a la Comunidad de Madrid y apunta que la capital cuenta con las mejores obras de arte, la "octava maravilla del mundo", el Palacio Real, y la mejor oferta de entretenimiento, donde el anuncio señala a la gran oferta de musicales, "flamenquito" o el rastro de Madrid "todos los domingos".

"¿Quién no se tomaría una caña con Vaquerizo y quién no disfruta de una ciudad como la nuestra? Los madrileños viven en un lugar del que se sienten más orgullosos que nunca", ha comentado la presidenta.

"Madrid ahora está más de moda que nunca, es éxito, se habla de Madrid en todo el mundo y todos quieren traer aquí a sus hijos y a sus familias" ha agregado Ayuso que, además, ha señalado que las críticas que ha recibido el anuncio se deben a la "envidia" porque la capital va muy bien.

De la misma manera, Isabel Díaz Ayuso no ha evitado comentar las polémicas generadas en torno a las propuestas antiabortivas de Vox en Castilla y León, donde Juan García Gallardo aseguró que las mujeres tendrían la oportunidad de escuchar el latido del feto antes de, finalmente, decidir abortar.

Así, la del Partido Popular que la popularidad que se está dando a las peticiones del partido de Santiago Abascal es "una deslealtad del Gobierno para tapar la polémica de la Ley del 'Solo sí es sí'. Además, ha resaltado que el debate ha sido "desmedido". "En Madrid, nosotros somos partidarios de defender la vida. A nadie le gusta el aborto. Tiene que ser legal, seguro y poco frecuente y que no obligue a los médicos y busque políticas a favor de la vida. Estos asuntos tienen que tratarse con mucho más respeto y cautela y no como se ha visto estos días", ha agregado la presidenta.

De la misma manera, la política ha agregado que "no nos ponemos en la piel de las personas que, directamente, no llegan a nacer y son abortadas ni de mujeres sin recursos que son obligadas a hacerlo": "Tampoco nos ponemos en la piel de médicos ni somos consecuentes a la hora de hablar de ello con menos frivolidad". Finalmente, Ayuso ha recalcado que hay mujeres que no tienen suficiente información al respecto.