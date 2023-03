Tony Hernández revienta un homenaje a Sara Montiel en 'Fiesta' con graves insultos en directo y Emma García corta la llamada

Lo que pretendía ser un homenaje a Sara Montiel acabó siendo un momento de tensión en directo en el programa Fiesta. El programa de Telecinco llamó a Tony Hernández, pero la reacción del exmarido de la artista, fallecida hace unos años, no resultó lo que seguramente esperaban.

"Antonia era muy caprichosa, cuando no quiso más la relación…", empezó diciendo el último hombre que pasó por el altar junto a Sara Montiel. Sin embargo, no terminó su discurso, porque fue cortado por el periodista Carlos Ferrando, presente en plató por el homenaje. "Pero ella también sabía que tú tenías pareja allí", señaló el veterano comunicador.

Entonces, estas palabras provocaron el enorme enfado de Tony, que respondió con insultos. "Mira, Carlos Ferrando, eres un hijo de..., un oportunista y ella hablaba horrores de ti", le soltó.

Unas palabras que incomodaron a los presentes en plató, aunque el cubano seguía justificando su actitud. "Yo le estoy insultando porque él a mi me ha faltado al respeto en muchos programas. Él a mí no me conoció en Cuba, ha mentido mucho".

Tras estas palabras, Tony continuó insultando al periodista, algo que provocó que Emma García tomara cartas en el asunto y decidiera cortar la llamada. "Pensaba de verdad que en este homenaje a Sara Montiel iba a hablar con un Tony que iba a estar en un tono amable y que ibas a mostrar respeto y cariño por Sara Montiel", dijo la presentadora, antes de colgar al cubano.