El artista Mario Vaquerizo fue el protagonista de una polémica hace unos días a causa de una camiseta que lució en Instagram de la Legión Española, como la de su escudo o el rostro del Cristo de Mena o de la Buena Muerte.

Fueron muchos los que criticaron el outfit del cantante. Este jueves, Vaquerizo ha visitado Así es la vida, donde ha sido entrevistado por Sandra Barneda, quien le ha preguntado por ello.

"Me toca el mismísimo coño, con perdón", ha expresado el invitado. "Yo no sabía que era una persona tan importante en este país", ha añadido con ironía. Por esta misma línea, ha lanzado: "¿Quién soy yo para decir si un símbolo es bueno o no, por favor?".

"Si estamos pidiendo respecto, respetemos todo. Creo en la libertad individual y de expresión", ha pedido Vaquerizo. Además, ha señalado: "El problema no es que tú te pongas una camiseta, sino es esa gente que te cuestiona a ti por llevar esa camiseta".

"Me parece una falta de respeto", ha defendido el periodista. Así, ha hecho referencia los valores: "A mí mis padres me educaron en ser tolerante, y aquí últimamente no se respeta nada. Estamos yendo para atrás como los cangrejos".

"Cada maricón que haga lo que quiera", ha expresado Vaquerizo. Su caso lo ha comparado con los jugadores del Betis que fueron criticados por llevar un bolso. "No considero que haya hecho nada malo", ha insistido.

Por último, el cantante de las 'Nacys Rubias' ha expuesto: "Igual que otros años me he puesto una camiseta que ponía maricón, esta vez me he puesto una del Cristo, del Rey de la muerte, porque me gusta mucho estéticamente hablando. Y nadie es quién para cuestionarme, porque no me conocen".