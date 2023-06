Polémica por la camiseta de la Legión Española que lució Mario Vaquerizo en su Instagram

El artista Mario Vaquerizo ha vuelto a ponerse en el centro de la controversia por una camiseta que lució recientemente y en la que podían verse enseñas de la Legión Española, como la de su escudo o el rostro del Cristo de Mena o de la Buena Muerte, además de la bandera española y las palabras "LEGIÓN ESPAÑOLA".

La imagen no tenía mucho más de particular, pues se trataba de Vaquerizo en el aeropuerto, y no le acompañaba ninguna declaración al respecto. "Recién aterrizadas from Canarias. Mil gracias por todo. Fuimos muy felices viva el mojo picón y toda su gente", se decía junto a la foto.

Sin embargo, las redes sociales se han dividido en corrientes de opinión de todo tipo, desde los que consideraban que era una provocación, a los que les parecía un homenaje, pasando por los que lo consideraron una contradicción.

"Si llevase una camiseta del Che Guevara sería súper mega guay y súper progre! ¡Que mal lleváis algunos la libertad! ¡Venga a pastar!", decía uno de los comentarios de la imagen.

"Llevar una camiseta de la legión no es hacer apología de Franco y no es ilegal llevarla, al igual que llevar una del ejército del aire, de la guardia civil o de la policía nacional. Qué pena ver lo poco que conocéis vuestro país", decía otro de los usuarios, en contra de quienes asociaban la camiseta con ideas de extrema derecha.

"Recordemos que Mario Vaquerizo comparó hace nada a la España actual con la dictadura franquista en la que no te podías mostrar tal como eres… y el señor se pasea con camiseta de la Legión Española. No me queda claro si la dictadura le gusta o no", decía por ejemplo un usuario en Twitter.

"Se que eres un tipo que pasa olímpicamente de la opinión pública, pero quiero darte todo mi apoyo y admiración, olé tus santos coj...", sentenciaba otro usuario. "Dice que no sabe de política, pero siempre lo verás que cae del mismo lado, o apoyando a [...] Díaz Ayuso o con una camisa de la [...] Legión Española", decía otro más.