Interrumpir las vacaciones para ir a votar: "He adelantado un día la vuelta"

Este domingo, 23 de junio, tienen lugar unas nuevas elecciones generales, donde los ciudadanos mayores de 18 años con derecho a voto acudirán a las urnas para elegir a sus candidatos al Congreso y al Senado de cara a los próximos cuatro años.

En esta ocasión, el adelanto electoral por parte del presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, está marcado por las fechas en las que se celebran los comicos, ya que coincide con uno de los periodos vacacionales donde más ciudadanos están fuera de sus casas, lo que ha supuesto algunos problemas a la hora de cuadrar los calendarios.

Para mucha gente ir a votar es una obligación y no quieren pasar por alto esta nueva cita electoral, ya que consideran que hay muchas cosas en juego y, por esa misma razón, prefieren adelantar el final de las vacaciones antes que no acudir a las urnas el próximo domingo. "Tenía previsto estar una semana entera en Barcelona, pero he adelantado un día la vuelta", relata un hombre desde la estación de Sants, en Barcelona.

Los ciudadanos que no han querido perder días de sus vacaciones han optado por la modalidad de voto por correo, que en estas elecciones ha batido un récord, alcanzando los más de 2,47 millones de votos, un 94,2% de las solicitudes admitidas. "El voto por correo es lo mejor que hay para disfrutar de las vacaciones", dice un joven mientras espera a que salga su vuelo.

Presencialmente o por correo, la ciudadanía española tiene claro que votar este próximo domingo es importante y, quizás nunca imaginaron que cambiarían sus vacaciones por ir a un colegio electoral, pero parece que en la balanza importa más el voto que un día más en la playa.